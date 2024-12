A rendezvény a fantasztikus fociélmény mellett a jótékonykodásról is szól, a gálamérkőzéseken pedig pályára lép a Curtis Team, a Kabát FC és a Magyar Művész Válogatott is. Illetve jön a találkozás, amelyre több mint 9 éve várunk: Magyarország-Románia összecsapást is rendeznek.