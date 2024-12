A 21 éves szélsővédő elképesztő szezont fut a Bournemouth csapatánál, mind a 13 bajnoki mérkőzésen kezdőként lépett pályára, a két gólpassza mellett pedig a hétvégén belőtte az első gólját is a Premier League-ben, ami túlzás nélkül hatalmasra sikeredett.

A CaughtOffside azt írja, hogy a listavezető Liverpool már nyáron is érdeklődött Kerkez iránt, azonban a téli átigazolási időszakban komolyabb erőfeszítéseket fog tenni a 21-szeres magyar válogatott játékos leigazolásárét. Azonban megjegyzik, hogy a Liverpool nem csak Kerkez Milost figyeli, hanem a Wolverhampton Wanderers algériai válogatott játékosát, Raján Aít-Nourit is.

A magyar játékos piaci értéke alacsonyabb, mint az algériaié, viszont ha hinni lehet a capology adatainak, Kerkez fizetése heti 30 ezer font, míg Aít-Nouri heti 10 ezer fontot keres a Farkasoknál, így utóbbi megszerzése üzletileg olcsóbb lenni a Liverpoolnak.

Kerkez Milos megszerezte első gólját a Premier League-ben

Fotó: AFP/Oli Scarff

A CaughtOffside megjegyzi, hogy Bournemouth 40 millió font alatt nem akar megválni Kerkeztől, ráadásul a magyar játékos piaci értékét az is megdobja, hogy nem csak a Liverpool, hanem a Manchester United is komolyan érdeklődik iránta. Főleg most, hogy kinevezték a csapat élére a portugál Rúben Amorimot, aki három belső védővel és két szárnyvédővel képzeli el a csapatát, ez pedig sokkal testhez állóbb lenne Kerkez Milosnak, aki a magyar válogatottban is hasonló szisztémában játszik.

Kerkez Milos kapcsán nem csak pletykákról van szó, ugyanis az angol lapok mellett az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano is megerősítette, hogy a magyar válogatott játékos a Manchester United egyik jelöltje a bal oldali szárnyvédő posztra.