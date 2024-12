Kerkez Milos - aki múlt szombaton megszerezte első bajnoki gólját – ezúttal is végig pályán volt a forduló előtt hetedik helyen álló Tottenham ellen, s együttese zsinórban második meccsét nyerte meg. A magyar válogatott játékos ezúttal is nagyon stabil teljesítményt nyújtott és csapata egyik legjobbja volt a meccsen.

Kerkez Milos nagy kedvvel játszott a Tottenham ellen

Fotó: AFP

A mérkőzés egyetlen gólját Dean Huijsen szerezte a 17. percben. A holland hátvéd 19 évesen és 235 naposan a klub történetének legfiatalabb gólszerzője lett a Premier League-ben, valamint Phil Foden után a második legfiatalabb játékos, aki betalált a Tottenham ellen.

A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a Bournemouth az első játákrészben és a hajrában be is talált, csak épp Marcus Tavernier, illetve Evanilson is lesről tette, akárcsak a túloldalon Szon Hung Min a második félidő elején.

Győzelmével a Bournemouth feljött a tabella kilencedik helyére, közvetlenül megelőzve a londoniakat, akikkel hét tétmérkőzés után fordult elő ismét, hogy nem tudtak gólt szerezni.

Premier League, 14. forduló:

Fulham-Brighton 3-1 (1-0)

Bournemouth-Tottenham Hotspur 1-0 (1-0)