Ruben Baraja játékosként ikonikus alakja volt a csapatnak, a 2000-es évek elején bajnoki címet is nyert, de szerepelt Bajnokok Ligája-döntőben és nyert UEFA Kupát is. Baraja edzőként 2023 elején tért vissza a Valencia csapatához, hogy megmentse a klubot a kieséstől Gennaro Gattuso távozása után. Baraja tehetséges fiataokat épített be a csapatba és sikerült is a bennmaradás, noha az utolsó játéknapon is küzdenie kellett ezért.

Ruben Baraja már nem a Valencia edzője

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

A Valencia ebben a szezonban nagyon gyengén szerepel, rengeteg gólt kapnak és csak a 19. helyen állnak a bajnokságban, holtversenyben 12 ponttal az utolsó helyen álló Real Valladoliddal. A Valencia a korább súlyos árvizek miatt egy meccsel kevesebbet játszott, de így is 26 gólt kapott 17 meccsen, négy pontra van a már nem kieső Getafe csapatától. Baraja utolsó meccse a hétvégi, Alavés elleni 2-2-es döntetlen volt.

A hírek szerint a klubnak ötmillió eurót kell fizetnie Barajának, a helyére pedig a klub egykori edzője, Quique Sanchez Flores térhet vissza. A következő körben a Valncia a Real Madrid csapatával találkozik majd a bajnokságban.