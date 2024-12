David Coote botrányos megnyilvánulásairól sokkoló videó került elő, ezen a felvételen a 42 éves játékvezető „kib*szott arrogánsnak” és „német b*zinak” nevezte a Liverpool nyáron távozott vezetőedzőjét, Jürgen Kloppot. Ezért indított ellene vizsgálatot az angliai Profi Játékvezetők Hivatalos Testülete (PGMOL), majd azonnali hatállyal felfüggesztette.

Most ez a testület döntött úgy, hogy kirúgja a játékvezetőt a vizsgálat lezártával. A PGMOL szerint Coote tettei „tarthatatlanná” tették a pozícióját.

A testület közleménye szerint David Coote cselekedeteivel súlyosan megsértette a munkaszerződésében foglaltakat, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy továbbra is fontos számukra, hogy emberként támogassák Coote-ot, akinek jóléte felé elkötelezettek. Azt is kiemelték, hogy Coote-nak joga van fellebbezni a munkaviszonya megszüntetéséről szóló döntés ellen.

Az angol bíró korábban csak három Liverpool-mérkőzést vezetett, azonban a videószobában 13 alkalommal felügyelte az együttes összecsapásait, melyeken többször is olyan ítéltet hozott, amivel a Liverpoolt sújtotta.

David Coote játékvezetőt minden bizonnyal nem foglalkoztatják többet

Fotó: Paul ELLIS / AFP

Coote később még nagyobb bajba került, mert kiszivárgott róla egy újabb sokkoló felvétel. Ezen a nyolc másodperces videón a 42 éves játékvezető egy feltekert amerikai bankjegy segítségével egy fehér csíkot - vélhetően kokaint - szippant fel egy asztalról. A rendkívül kínos felvétel a németországi Európa-bajnokság idején, a Franciaország-Portugália negyeddöntő után készült, a mérkőzésen Coote a videószobában tevékenykedett.

A rövid videót az angol játékvezető a szállodai szobájában rögzíthette, majd a hírek szerint elküldte az egyik barátjának. Coote állítólag néhány nappal korábban egy fotót is küldött, amelyen a hitelkártyái látszottak, valamint hat darab fehér csík, amely szintén kokain lehetett. Ezeket az információkat a botrányba keveredett bíró barátja szivárogtatta ki - természetesen név nélkül -, aki azt is állította, hogy Coote korábban a Liverpool játékosára, Andy Robertsonra, valamint az Everton csapatára is obszcén megjegyzéseket tett.