Ifjabb Lisztes Krisztián nyáron csatlakozott az Eintracht Frankfurthoz, a német Bundesliga-csapattal 2029-ig szóló szerződést írt alá. A magyar utánpótlás-válogatott támadó eddig nem mutatkozott be az első számú csapatban, csak a klub negyedosztályban szereplő, második együttesében lépett pályára – ott is mindössze három mérkőzésen. Szeptember végén Lisztes megsérült, azóta pedig egyáltalán nem jutott szóhoz, és a kispadra is csupán egyszer ült le. A 18 éves focista október végén pozitívan nyilatkozott a jövőjéről, majd novemberben egyrészt kiderült, hogy egyéni edzéseket végez, másrészt az Eintracht Frankfurt vezérigazgatója, Markus Krösche a kölcsönadásáról beszélt.

Lisztes Krisztiánról jó véleménnyel van az Eintracht Frankfurt vezetőedzője, Dino Topmöller

Fotó: X

Lisztes Krisztiánról beszélt az Eintracht Frankfurt edzője

A Bundesliga második helyén álló klub vezetőedzőjét, Dino Topmöllert a legutóbbi bajnokit megelőzően kérdezték Lisztes Krisztián helyzetéről.

„Kevés edzésen dolgoztunk együtt, de azokon nagyon élveztük a játékát, jól teljesített – idézte Topmöller szavait a Magyar Nemzet. – Eddig balszerencsés volt, mert mindig hátráltatta valami, először beteg lett, utána pedig izomsérülések miatt dőlt ki. Időre van szüksége, hogy alkalmazkodjon egy teljesen más ritmushoz és edzésrendszerhez.

Tisztában vagyunk a képességeivel, sok jó dolgot csinált az edzéseken.

Az a feladatunk, hogy fizikailag megfelelő állapotba hozzuk, felkészítsük őt a Bundesliga fizikai szintjére. Lisztes egy érdekes játékos, akire mindannyian nagyon várunk."

A Fussball.news arról írt, hogy Topmöller nyilatkozata alapján Lisztes tavasszal bemutatkozhat a Bundesligában, az edző ugyanis korábban is több fiatalt épített be a csapatba, akikkel elégedett volt. A Német Kupából szerdán kiesett Eintracht Frankfurt a kiváló bajnoki szereplés mellett az Európa-ligában is szerepel, januárban a Ferencváros is a német csapat ellenfele lesz.

Kapcsolódó cikkek