A Liverpool számára remekül alakult a Boxing Day, hiszen a bajnoki címvédő Manchester City döntetlent játszott az Everton ellen, míg a második helyen álló Chelsea hazai pályán kapott ki a Fulhamtől. A Vörösök így abban a tudatban futhattak ki az Anfield gyepszőnyegőre, hogy tovább növelhetik előnyüket a tabella élén, amivel újabb hatalmas lépést tehetnek a bajnoki cím felé.

Szoboszlai Dominik ezúttal kispadon volt

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News

A Liverpool kezdőjébe ezúttal nem került be Szoboszlai Dominik, aki legutóbbi két bajnoki mérkőzésen kezdőként lépett pályára, a múlt heti Tottenham elleni találkozón nem mellesleg gólt lőtt és adott egy gyönyörű gólpasszt is. A meccs után az angol sajtó és a Liverpool edzője is dicsérte Szoboszlait, így akár meglepetésként is hathatna, hogy ezúttal kimaradt az kezdőcsapatból a magyar középpályás.

Azonban fontos megemlíteni, hogy Szoboszlai Dominiknek a meccs előtt négy sárga lapja volt, így ha a Leicester ellen besárgulna, akkor ki kellene hagynia a csapata december 29-én esedékes mérkőzését a West Ham United otthonában, ami sokkal nagyobb falatnak ígérkezik.

A Liverpool elképesztő tempóban kezdte a meccset, az első öt percben több nagy helyzetet is kialakított, de a szezonbeli első bajnokiján szóhoz jutó Jakub Stolarczyk két nagy védést is be tudott mutatni. A hidegzuhany aztán a hatodik percben érkezett, amikor Leicester először átlépte a félpályát, és rögtön meg is szerezte a vezetést. Stephy Mavididi középre lőtt labdáját Jordan Ayew vette át háttal a kapunak, Andy Robertson mellett kapura fordult és tíz méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (0-1).

A Leicester City meglepte a Liverpoolt az Anfielden

Fotó: AFP/Paul Ellis

A bekapott gól után a Liverpool újra egykapuzni kezdett, de a Leicester lengyel kapusa szenzációsan védett és több góltól is megmentette csapatát. A 45. percben már Stolarczyk is tehetetlen volt, amikor Mohamed Szalah 14 méterről a jobb felső sarok felé tekert, azonban az egyiptomi támadó labdája a felső lécen csattant. Ekkor úgy tűnt, semmi nem jön össze a Liverpoolnak, azonban az első félidő hosszabbításában a holland válogatott Cody Gakpo húzott balról befelé, majd 16 méterről védhetetlenül lőtt a kapu bal oldalába (1-1).