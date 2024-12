Luke Shaw a folyamatos izomsérülései miatt már az előző szezonban is csak 15 mérkőzésen tudott pályára lépni a Manchester Unitedban, a németországi Európa-bajnokságra is sérülten utazott el. A 34-szeres angol válogatott játékos három meccsen lépett pályára a tornán, majd a Premier League-szezon kezdete előtt megsérült a vádlija egy edzésen. A Manchester Unitednál úgy vélték, Shaw-nak csak pár meccset kell kihagynia, azonban Erik ten Hag októberben azt nyilatkozta, hogy az angol játékos visszaesett a rehabilitáció közben, így novemberig nem is léphetett pályára.

Luke Shaw harcol Lamine Yamallal a 2024-es Eb-döntőn

Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev

A 29 éves játékos november 24-én, az Ipswich elleni bajnokin tért vissza a pályára, majd négy nappal később a norvég Bodø/Glimt elleni Európa-liga meccsen is kapott fél órát Rúben Amorim vezetőedzőtől. Shaw-t az Everton elleni bajnokin és becserélték bő fél órára, a szurkolók pedig elkezdtek reménykedni, hogy végre visszakapják a csapat egyik klasszisát, azonban gyorsan alábbhagyott a lelkesedésük, ugyanis kiderült, hogy az angol szélsővédő ismét izomsérülést szenvedett.

"Sziasztok, srácok! Nagyon fáj, hogy ezt kell írnom, mert tényleg azt hittem, hogy már túl vagyok az elmúlt időszak nehézségein, és jó irányba haladnak a dolgok. Sajnos azonban volt egy kis visszaesésem. Sok mindenen keresztülmentem, mélységeket és magaslatokat is megéltem, de egyvalami biztos: ez a legnehezebb időszakom” – olvasható Luke Shaw közösségi oldalára kitett Insta-sztoriban.

Teljesen összetörtem, rendkívül nehéz megbirkózni a mostani realitással. Megértem, ha az emberek frusztráltak, mérgesek vagy csalódottak – ezt mind elfogadom. De higgyétek el, ebben a pillanatban senki sem érzi ezt jobban nálam. Amit viszont megígérhetek, hogy mindent megteszek azért, hogy visszatérjek.

Keményen fogok dolgozni, hogy segítsem a klubot céljai elérésében. Köszönöm mindenkinek a támogatást. Higgyétek el, nem marad észrevétlen, és nagyon sokat jelent számomra” – zárta szavait Shaw, aki eddig 278 meccsen lépett pályára a Manchester United csapatában.