A nyolcadosztályú angol bajnokságban szereplő Sheffield FC csapatát 1857 októberében hozták létre, ennél korábbi alapítási dátummal a jelenleg is létező futballklubok közül a világon senki nem rendelkezik. Anglia legendás focicsapata 1860. december 26-án játszotta az első találkozóját, napra pontosan 164 évvel később pedig szintén pályára lép – ezúttal magyar focista is lehet a jelenleg az utolsó helyen álló gárda keretében. A 24 éves, újpesti nevelésű Jakab Simon ugyanis november végén a Real Madrid mellett az egyetlen FIFA-érdemrenddel kitüntetett együtteshez, a Sheffield FC-hez igazolt, a karácsony másnapján rendezett mérkőzés előtt pedig beszélt is az elmúlt hetekben szerzett élményeiről.

A magyar focista, Jakab Simon a világ legrégibb csapatához, a Sheffield FC-hez igazolt

Fotó: Sheffield FC

„A körülmények nagyon hasonlók, mint ami a többi nyolcadosztályú csapatnál is megszokott, nincsen jobb pályánk vagy több edzőnk, de az rögtön feltűnt, hogy itt mennyire fontos az imázsépítés. Az első meccsemen meglepett, hogy több fotós és egy videós is dolgozott a csapat mellett, ez nem jellemző ezen a szinten. A közösségi oldalakon több tízezer követője van a klubnak, amelyet mindenhol úgy ismernek, mint a világ legrégebbi együttesét – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a legutóbbi két meccsen kezdőként lehetőséget kapó középhátvéd, Jakab Simon. – Ha egy csapatnál fut a szekér, akkor nem valószínű, hogy szezon közben új középhátvédet akarnak beépíteni, ellenkező esetben viszont lehet esély bejátszani magam.

A cél a bennmaradás, ami szerintem reális lesz a tavasszal."

Az interjúból az is kiderült, hogy Jakab Simon az olimpiai bajnok magyar vívókat (Csongrádi Lászlót és Szabó Bencét) kinevelő nagypapája révén próbált szerencsét Angliában. A Premier League-ről már lemondó, de a profi szintet célul kitűző védő a Sheffield FC-nél pénzt (hetente szűk 200 fontot) is keres, de főállásban a világ egyik leggazdagabb embere, Jeff Bezos cégénél dolgozik. A teljes beszélgetés ITT olvasható el.