Ami az IFFHS rangsorát illeti, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo is tíz mesterhármasnál tart már válogatott színekben, 2024-ben mindketten beérték az ebben a mutatóban addig egyedül éllovas Vivian Woodwardot, aki 1903 és 1914 között jutott el tízszer legalább három gólig. Woodward százalékosan változatlanul első, mivel a tízes rekordját 53 válogatott fellépésen szerezte, miközben Messi 191, Ronaldo pedig 217 mérkőzésen szerzett (legalább) triplát. A 36 nevet tartalmazó listán három magyar focista van: a 11. Kocsis Sándor hat mesterhármast és egy mesternégyest szerzett, a 27. Schlosser Imre karrierjében három mesterhármas mellett egy négy- és egy ötgólos meccs is akadt, míg a 33. Puskás Ferenc négy ízben ért el mesterhármast, egy alkalommal pedig négyszer is eredményes volt.

Lionel Messi idén a tizedik mesterhármasát szerezte az argentin válogatottban – a vonatkozó rangsor élmezőnyében három magyar focista is szerepel

Fotó: JUAN MABROMATA / AFP

A jelenleg U21-es játékosok legjobbjai között is van három magyar focista

A CIES a világ jelenlegi legjobb U21-es labdarúgóit rangsorolta, ebben a listában szintén három magyar focista (egyaránt NB I-es kapus) neve szerepel. A Sporttudományok Nemzetközi Központja összesen 65 bajnokságban vizsgálta a 2004 vagy azután született fiatal játékosokat, akiket húsz kategóriában rangsoroltak különböző szempontok alapján. A Puskás Akadémia 19 éves kapusa,

Pécsi Ármin a rövid passzos kapusok kategóriájában holtversenyben a negyedik helyen végzett.

Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia 19 éves játékosa a világ negyedik legjobb U21-es kapusa azok között, akiknek a passzainak hosszúsága rövidebb, mint az ezen a poszton lévők átlag passzhosszúsága

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Magyar Nemzet hozzátette, hogy egy másik kategóriában, a hosszú passzos kapusoknál szintén van két magyar focista a top 20-as listán: Dala Martin, a Fehérvár 20 éves játékosa a hetedik, míg az ugyanennyi idős, paksi Simon Barnabás a tizenharmadik helyet érdemelte ki a rangsorban.

