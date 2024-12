Szalai Attila 2024 márciusa óta nem lépett pályára a Bundesligában

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / picture alliance / Hasan Bratic

A Szalaihoz hasonlóan szörnyű őszt átélt magyar focista Kleinheisler László, aki nélkül a 2016-os Eb pótselejtezőjétől kezdve sokáig elképzelhetetlen volt a válogatott, és ugyan az elmúlt években voltak kisebb-nagyobb kihagyásai, idén a válogatott első hat meccsének mindegyikén pályára lépett. Tavasszal ugyanis kölcsönben a horvát Hajduk Splitnél játszott, és ott valóban játszott is, még ha többször csak csereként is állt be. Kleinheisler viszont nyáron visszakerült a görög Panathinaikoszhoz, ott pedig mintha teljesen elfeledkeztek volna az 52-szeres válogatott középpályásról. A szerződése 2026 júniusáig szól a klubnál, de a saját érdekében muszáj lenne kiharcolnia, hogy már januárban csapatot váltson, különben végleg befejeződhet a 30 éves játékos válogatottbeli karrierje.

Gödörben az "Ádámok" karrierje, a klubváltás mentheti meg őket

Bár már a Vasassal is meg-meg villant, Ádám Martin a Paks játékosaként vált országszerte ismertté, 27 éves korában ugyanis a 2021-22-es szezon NB I-es gólkirálya volt a tolnaiakkal. 2022 tavaszán a remeklésének köszönhetően a válogatottba is meghívót kapott, és ugyan

egyetlen nemzetek közötti találkozót sem játszott még végig, bő két év alatt összesen 28 alkalommal segítette a pályán Marco Rossi együttesét.

Eközben Dél-Koreába került, ahol az Ulszannal sorozatban három bajnoki címet szerzett. Idén nyáron viszont visszakerült Európába, a görög Aszterasz Tripolisznál pedig elveszítette a formáját. Az októberi, boszniai Nemzetek Ligája-meccsen még lehetőséget kapott, a novemberi kerethirdetésnél azonban már nem számított rá a szövetségi kapitány. Pár nappal később aztán az is kiderült, hogy Ádám távozik a görög klubjától, így majdnem egy hónapig csapat nélkül volt, mielőtt kiderült: januártól ismét a Paks játékosa lesz. A 30 éves csatár és a tolnai szurkolók is abban reménykedhetnek, hogy Ádám Martin ott folytatja, ahol Pakson befejezte – erre az elmúlt hónapok után a leendő válogatottsága szempontjából is nagy szüksége lenne a támadónak.