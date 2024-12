Nikitscher Tamás szeptemberben, Németországban mutatkozott be a magyar válogatottban, az azóta eltelt öt mérkőzésen pedig kirobbanthatatlan volt a kezdőcsapatból, és csak az utolsó, németek elleni Nemzetek Ligája-találkozón cserélte le őt Marco Rossi szövetségi kapitány. Az NB I-ben kieső helyen álló Kecskemét 25 éves középpályásának 2026-ig szól a szerződése a klubjával, de az őszi teljesítményére külföldön is felfigyeltek, így már a januári átigazolási időszakban csapatot válthat. A 900 ezer eurós piaci értékkel rendelkező Nikitscher felől a spanyol élvonalban utolsó pozícióban lévő Valladolid, valamint az angol másodosztály középmezőnyében lévő Coventry és Millwall együttesei is érdeklődnek, de a német Bundesliga 2-ből a Hannover és a Hertha BSC is szeretné őt megszerezni.

A magyar válogatott Nikitscher Tamás akár a Hertha BSC játékosa is lehet januártól

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Dárdai Pál is segíthet a Hertha BSC-nek a magyar válogatott Nikitscher Tamás leigazolásában

A Magyar Nemzet észrevette, hogy a Hertha BSC-vel kapcsolatban rendre hiteles forrásnak számító Berliner Kurier is megemlítette, hogy a fővárosi klub a Dárdai testvérek után újabb magyar válogatott focistát igazolhat – még nagyobb eséllyel is, mint a Nikitscher vételárát sokalló Hannover. A „Túl alacsony a középpálya, érkezik a magyar óriás?”-címmel megjelent cikkében a berlini lap kiemeli, hogy

a télen egy új középcsatár mellett egy magas középpályásra is szüksége lenne a helyi klubnak,

ugyanis Diego Demme (1,70 m), Kevin Sessa (1,75 m), Ibo Maza (1,80 m) és Michael Cuisance (1,81 m) sem számít magasnak, ezért nem is hatékonyak a légi párbajokban. Nikitscher Tamás ugyanakkor hozzájuk képest kiemelkedő 1,93 méter magas, és a fejjátékával is segíthetné a berlinieket – pláne, ha sikerülne eladni a görög Andreasz Buhalakiszt a posztról.

A Berliner Kurier cikkében megfogalmazták azt is, hogy reményeik szerint a Hertha kelet-európai játékosmegfigyeléséért felelős Dárdai Pál segít majd a klubnak abban, hogy Nikitscher végül a berlinieknél kössön ki a téli átigazolási időszakban.

