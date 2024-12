„Ahogy nekiindultunk a meccsnek, nem reális a végeredmény, de ennyi hibával nem lehet legyőzni egy ilyen csapatot. Csalódott vagyok, mert nem tudtuk megvalósítani, amit megbeszéltünk. Összességében ez egy nagyon hullámvasutas meccs volt” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Klujber Katrin, aki úgy érezte, hogy a magyar válogatott védekezése nem volt elég kemény.

Klujber Katrin öt gólt lőtt a norvégok elleni meccsen

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

„Várható volt, hogy készülni fognak ránk, kaptunk is kemény faultokat.

A mi védekezésünkben viszont nem volt elég keménység, inkább csak mezhuzogatásokig jutottunk. Elől pedig ha helyzetbe kerültünk, azokat nem mindig sikerült jól megoldani. Nem gondolom, hogy túlságosan tiszteltük volna őket, vagy hogy túlizgultuk volna. Egyszerűen csak nem tudtuk most feltenni az i-re a pontot, mint korábban”

– tette hozzá az öt gólig jutó Klujber, aki megjegyezte, hogy amikor elment a meccs, akkor már a kapitány is tartalékolt a bronzmérkőzésre, így mindenki pályára kerülhetett.

„Elmondhatatlanul boldog voltam, hogy pályára léphettem. Csodálatos volt a hangulat, fel sem fogtam még, hogy hová keveredtem. Az első félidőben összeállt a védekezésünk, jól is működött. Sajnos ez a második félidőben megváltozott, de mindent megtettünk, amit lehet.

Támadásban nagy kiszorított helyzetekből tudtunk csak lőni, védekezésben meg nem tudtuk egymást úgy segíteni, mint az első félidőben. Nem szabad szomorkodnunk, mert van még egy meccsünk, amit szeretnénk megnyerni”

– mondta Tóth Nikolett, aki három gólig jutott a találkozón.

Tóth Nikolett remekül szállt be a mérkőzésbe

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

„A legfontosabb, hogy nehéz volt ez a pár nap, de közben jó volt látni, hogy menetelnek a lányok. Most pedig, hogy én is pályára léphettem, igyekeztem mindent visszaadni nekik. Fantasztikus érzés volt, ahogy a szurkolók most is mellettünk álltak, ahogy Debrecenben is. Szeretném kiemelni Papp Nikit, aki fantasztikus játékos és ember, aki minden egyes edzésen irányítja a védelmet igazi vezér.

Egy ’kicsit haragszom’ a többiekre, hogy nem hitték el, hogy lehet esélyünk. De a bronzérmet senki nem fogja tőlünk elvenni!”

- mondta Janurik Kinga, aki tíz védést mutatott be a mérkőzésen.