A Liverpool győzelme ellenére Arne Slot nem volt elégedett

Mbappé megsérült, három meccs után nyert újra a címvédő

A játéknap rangadóján a címvédő Real Madrid a tavaly Európa-liga-győztes Atalanta vendégekként nyert meg egy végletekig kiélezett mecset 3-2-re, így zsinórban három vereség után tudott ismét nyerni Carlo Ancelotti együttese. A spanyol sztárcsapat sikerével a 36 csapatos alapszakasz tabellájának 18., rájátszást érő helyére lépett fel, de még nem nyugodhatnak meg, mivel pillanatnyilag két pontra vannak a kieső helyektől.

A Real Madrid tudott úgy nyerni, hogy mindössze tízszer próbálkozott kapura lövéssel. Ennyire kevés kidolgozott helyzettel legutóbb 2016 novemberében, még Zinedie Zidane irányításával sikerült nyernie a Királyi Gárdának a Sporting ellen. A spanyolok mestere, Carlo Ancelotti ennek ellenére nem volt elégedetlen a lefújást követően:

"Ez egy nagyon fontos győzelem volt, nem minden csapat tud könnyen nyerni itt. Mi is küzdöttünk, szenvedtünk, de a Bajnokok Ligájában meg kell szenvedni a sikerért.

Ettől függetlenül sok helyzetet kialakítottunk Bellingham, Vinícius és kezdetben Mbappé révén. Jól kezdtünk a második félidőt is, de az Atalanta beszorított bennünket és a végén is nagyon nyomtak. Boldog vagyok, hogy sikerült nyerni, összességében pozitív volt ez a meccs a számunkra, nem csak a megszerzett pontok miatt. Továbbra is sok játékosunk hiányzik, ami azt jelenti, hogy nem tudunk a legerősebb csapatunkkal kiállni, éppen ezért nagy szükségünk volt egy ilyen teljesítményre egy ilyen erős ellenfél ellen. Továbbra is nagyon távolinak tűnik, hogy a legjobb nyolc között végezzünk, de van még hátra két meccsünk" – értékelt a Real Madrid olasz vezetőedzője, Carlo Ancelotti.

Mbappé gyönyörű gólt lőtt, majd megsérült az első félidőben

Kylian Mbappét sok kritika érte az elmúlt hetekben a teljesítménye miatt, az Atalanta ellen viszont jól kezdte a mérkőzést, és az ő góljával szerzett vezetést a Real Madrid.

A 25 éves világbajnok támadó az 50. BL-gólját lőtte, amivel Lionel Messi mögött a második legfiatalabb játékos, aki elérte ezt a mérföldkövet.