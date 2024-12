"Azóta sem kaptam semmiféle idézést, felszólítást, semmit" – mondta Mbappé az októberben kirobbant botrányáról, miután egy stockholmi éjszaka után szexuális zaklatással vádolták meg.

Minden előzmény nélkül értek az akkori svédországi cikkek, meg voltam döbbenve, és őszintén szólva még most is meg vagyok döbbenve.

Az életben néha meg kell küzdeni ilyen helyzetekkel…Annyit tudok az egészről, amennyit a híreket olvasók. A svéd sajtóban megjelent valami, a svéd hatóságok egyelőre hallgatnak, én pedig nem aggódom. Csakis valami félreértésről lehet szó. Nagy hangzavar keletkezett, de egy pillanatig sem estem kétségbe, és azokban a stockholmi napokban is egyedül az foglalkoztatott, hogy mielőbb visszatérjek Madridba, és folytassam a munkát" - fogalmazott Mbappé, aki hozzátette, ha mégis érkezne bírósági idézés, akkor természetesen megjelenne a tárgyaláson.

Mbappé szerint félreértés miatt került botrányba

Fotó: AFP

Mbappé az interjúban elismerte, hogy együtt töltötte az estét egy nővel, de abban biztos, hogy nem jelentette fel, hanem valaki más.

"Fogalmam sincs, ki tette. Hagyjuk, hogy az igazságszolgáltatás végezze a feladatát, és a végén majd mindenki elszámol a cselekedeteivel" - jelentette ki Mbappé.

Mbappé a válogatottról és a Real Madidról

Az Mbappé madridi otthonában felvett beszélgetés során szóba került a francia válogatott is, mivel az októberi kimaradása után a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken sem lépett pályára.

"Novemberben már ott akartam lenni a francia válogatottban. A kapitány döntött úgy, hogy nem hív meg. Nem mondhatom el, miért. Bocs. Ha ő el akarja mondani, majd megteszi. De én nem tehetem" - mondta Mbappé, aki azt is leszögezte, hogy a válogatott iránti elkötelezettsége semmit sem változott.

A L’Équipe által is szemlézett beszélgetésben Mbappé új csapatáról, a Real Madridról is szót ejtett. Mióta a nyáron megérkezett a 36-szoros spanyol bajnokhoz több kritika is érte a formája miatt, noha eddig 21 meccsen 11 gólt szerzett. A 25 éves támadó azzal magyarázta a küzdelmes szezonkezdetet, hogy túlságosan szomjazott a sikerre, amiatt pedig türelmetlenné vált, ugyanakkor nagyon izgatott az új kihívások miatt és úgy érzi jó helyen van, sőt biztos benne, hogy a Real Madiddal trófeákat fog nyerni.