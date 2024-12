Rasmus Höjlund a kispadról beszállva lőtt két gólt a Manchester Unitedet színeiben, végül pedig ezzel nyert a Viktoria Plzen otthonában 2-1-re. A meccsen a csehek szereztek vezetést, Matej Vydra használta ki André Onana rettentő hibáját, amikor röviden passzolt saját csapattársához.

André Onana nagyot hibázott az első gólt megelőzően

Fotó: Michal Cizek / AFP

Amorim Marcus Rashford helyett állította be Höjlundot, a dán pedig hat perccel később Amad Diallo szép cselei után lőtt be egy kipattanót, majd Bruno Fernandes trükkös szabadrúgása után őltte be a második gólját. Ezzel a sikerrel a United feljött az Európa Liga tabelláján az ötödik helyre.

Amorim csapata hat mérkőzés után továbbra is veretlen - ebből hármat megnyert -, míg a Plzen az első vereségét követően a 15. helyre esett vissza.

Európa-liga, alapszakasz, 6. forduló:

AS Roma (olasz)-Braga (portugál) 3-0 (1-0)

Olimpiakosz (görög)-Twente (holland) 0-0

Viktoria Plzen (cseh)-Manchester United (angol) 1-2 (0-0)

Union Saint-Gilloise (belga) - Nice (francia) 2-1 (1-1)

Ludogorec (bolgár)-AZ Alkmaar (holland) 2-2 (0-2)

Malmö FF (svéd)-Galatasaray (török) 2-2 (1-1)

Hoffenheim (német)-FCSB (román) 0-0

PAOK (görög)-FERENCVÁROSI TC 5-0 (2-0)

Fenerbahce (török)-Athletic Bilbao (spanyol) 0-2 (0-2)