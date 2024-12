Egészségügyi problémák miatt kisebb műtéten esett át a napokban José Mourinho, a török labdarúgó-bajnokságban szereplő Fenerbahçe vezetőedzője, amit maga a szakember is megerősített a közösségi médiában. A hírről először Yagiz Sabuncuoglu török ​​újságíró számolt be az X-en, mondván a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes edző szombaton elhagyta Isztambult, hogy külföldön operálják meg, azonban ennek okát nem közölte, így több rajongó is aggódni kezdett a 61 éves tréner miatt.

José Mourinho műtéten esett át, de esze ágában sincs pihenni

Fotó: Anadolu via AFP

Mourinho aztán vasárnap a beavatkozás után hírt adott magáról, és mindenkit megnyugtatott, hogy jól van.

"Boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Legyen ez az időszak örömteli és szeretetteljes minden család számára.

Aki a napokban aggódott értem, annak elárulhatom, hogy a műtétemről szóló hírek erősen túlzóak voltak. Csupán egy gyors rutinműtéten estem át. Az ünnepek utáni első munkanapon már visszatérek és edzést fogok tartani. Az elmúlt 25 évben egyetlen edzést sem hagytam ki, és ezen nem áll szándékomban változtatni"

– írta Mourinho az Instagramon.

A Portóval és az Interrel is Bajnokok Ligáját nyert szakember tavaly nyáron két évre szóló szerződést írt alá a Fenerbahcéval, amely jelenleg nyolc pontos hátránnyal második a Sallai Rolandot is foglalkoztató, listavezető Galatasaray mögött.

