Stefanelli és a korábbi floridai csapattársai sem hitték el, amikor megtudták, hogy Messi lesz a csapattársuk

Fotó: AFP

– Van esetleg valami vicces, vagy különleges emléke Lionel Messiről, amire szívesen emlékszik vissza?

– Emlékszem, volt, hogy együtt ittunk matéteát, ami Argentínában nagyon népszerű ital. Ránéztem és arra gondoltam, hogy ez nem lehet a valóság.

Felfoghatatlan volt számomra, hogy novemberben még a tévén keresztül néztem, ahogy játszik a világbajnokságon, majd négy hónappal később már ott állt előttem az öltözőben.

A barátaimnak is mindig azt mondtam, hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy minden nap láthatom őt. Azt hiszem, ez majd csak akkor fog igazán tudatosulni bennem, amikor már befejezem a pályafutásom és visszatekintek. Őrület volt egy csapatban szerepelni vele, és szó szerint hatalmas őrület volt körülötte New Yorktól kezdve, Texason át egészen Cincinnatiig. Bárhová mentünk, mindenhol biztonsági őrök voltak, mert az emberek egyszerűen rajongtak érte. Nyilván argentinként számomra ő minden idők legjobb focistája, szóval nagyon örülök, hogy megismertem, de ami ennél is fontosabb, hogy emellett nagyon jó ember is.

– Az Inter Miami idén klubrekordot döntve megnyerte az MLS alapszakaszát, de a rájátszás már nem sikerült ilyen jól. Követi továbbra is a csapatot, tartja még a kapcsolatot a korábbi társakkal?

– Néhányukkal szoktam beszélni, ha nem is napi szinten. Ha jól emlékszem több mint kilenc spanyolajkú játékos volt akkor a csapatban, akikkel a kommunikáció és a hasonló kultúra miatt is közelebb kerültünk egymáshoz.

– Ugyanakkor nem csak a játékosok, hanem a klub társtulajdonosa, David Beckham sem kis név a labdarúgásban. Vele milyen volt a kapcsolata?