Annyiszor leírtuk már, hogy drámai, hogy teli van vele a padlás, de az osztrák Bundesliga 15. fordulójában rendezett GAK-WAC meccsre egyszerűen nem lehet mást mondani: drámai volt az 1.-től a 98. percig.

Az utolsó előtt helyről rajtoló hazai csapat ugyanis már a 11. percben 2-0-ra vezetett a felsőházi vendégek ellen, a 28. percben azonban úgy nézett ki, hogy mindennek vége, ugyanis Marco Perchtold piros lapot kapott. De nem így volt, ugyanis a szünetre már 3-0-s előnnyel mehetett a kisebbik grazi együttes.

Nem is volt semmi gond, amíg a 80. percben Atanga nem szépített, és ettől már valóban összeroppantak a hazaiak, akik három perccel később a második gólt is megkapták. Ahogy második piros lapot is, Petar Filipovic mehetett az öltözőbe a 89. percben. A kettős emberhátrány pedig annyira megzavarta a hazaiak védőjét Michael Langot, hogy a 92. percben egy csodálatos öngóllal kiegyenlített.

HAHAHHAHAHAHAHAHAHHA

ICH SCHEISS MICH AN pic.twitter.com/In7SKprZUP — doublesieger | amadou dante sucker (@YUGI_1909) November 30, 2024

Innen már mindenki tudja a mese végét: a 90+8. percben jött a kegyelemdöfés és Angelo Gattermayer második góljával a WAC megszerezte a győzelmet és már biztosan a 4. helyről várhatja a következő fordulót, míg a GAK maradt a 11., utolsó előtti helyen.