Ne legyen kétségünk, Naby Keita azt is tudta, hová, melyik csapathoz igazol. De tényleg, hová? Az biztos, a zsinórban hat bajnoki cím után elérhetőnek látszik a hetedik is, és a bajnoki címek utáni a nemzetközi kupaszereplés, és a tétmeccsek sorozata. Jó, persze Keita biztosan nem a zöld-fehérek összeállításával kel és fekszik, de a csapathoz közelálló forrásunktól úgy tudjuk, a ZTE meccs után Varga Barnabásról elismerően nyilatkozott. Ha azt nézzük, hogy Keita nemrégiben még Salah-t, Manét, vagy Firminót szolgálta ki pontos passzokkal, azt is mondhatnánk, a Fradi volt oszét mesterét, Sztanyiszlav Csercseszovot idézve: not bad, vagyis nem rossz.

Ha egy fanatikus FTC-szurkolót kérdeznénk arról, milyen a csapat játéka mostanában, erre már inkább azt felelnék: nem az igazi, legalábbis a magyar bajnokságban. Úgy, hogy vesztett pontot tekintetében idehaza még mindig a Fradi a legjobb és továbbjutó helyen áll az Európa Ligában is. De nézzük, Naby Keita mit mond erre a kérdésre:

Olyan csapatról beszélünk, amely nagyon jó futballt játszik.”

Igen, persze, az illendőség is azt kívánja, hogy egy bemutatkozó interjúban az új játékos dicsérje új csapatát, de tegyük hozzá gyorsan, hogy Keita azt is elárulta, már megismerte Pascal Jansen terveit, játékfilozófiáját, és azt is tudja, hová akar fejlődni a csapattal. Ha még azt is hozzátesszük, hogy a hallottak kimondottan motiválták a sztárjátékost, akkor – ahogy mondani szokták – a foglalkozás biztosan elérte célját. Foglaljuk csak össze: a szakmailag Magyarországon sokszor megkérdőjelezett tréner, Pascal Jansen játékfelfogását, játékfilozófiáját hallva egy sokat látott futballista csettint és azt mondja: „igen, én ezt akarom!”