Az NB I 2024/25-ös őszi szezonja számos izgalmas mérkőzést, meglepetést és érdekességet hozott.

Dzsudzsék Balázs sem unatkozott az összel az NB I-ben

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Élen a Puskás Akadémia, nagy bajban a Debrecen és a KTE az NB I-ben

Az Európa-liga főtábláján is vitézkedő Ferencvárosnak nem volt könnyű dolga, ugyanis három fronton kellett helytállnia, így be is csúszott egy-két meglepőbb eredmény a bajnokságban. A Puskás Akadémia ezt ki is tudta használni, és bár az FTC egy meccsel kevesebbet játszott, egy ponttal a felcsúti csapat mögött mehetett a szünetre.

Jelen állás szerint nehezen elképzelhető, hogy a PAFC-on és a Fradin kívül bármelyik másik együttes beleszólhat majd a bajnoki címért folytatott küzdelembe. Ennek ellenére például a Diósgyőr szereplése - a miskolci csapat a harmadik helyen áll - mindenképpen pozitívuma volt sz őszi szezonnak.

Ami a hátsó régiót illeti, a legnagyobb bajban a Kecskemét és a Debrecen van, de a Zalaegerszeg sem nyugodhatott meg. Az egyaránt újonc Győr és Nyíregyháza is a hátsó régióban van, de megnyugtatónak tűnik a jelenlegi ötpontos előny a kieső helyez képest, arról nem is beszélve, hogy mindkét csapat játszott nagyon jó meccseket is.

A Puskás Akadémia meglepetésre vezeti a tabellát 35 ponttal

A Paks volt a leggólerősebb csapat, 34 gólt szerezve 17 mérkőzés alatt

A Kecskemét szenvedte el a legtöbb vereséget (10) és szerezte a legkevesebb pontot (11) a 17 forduló alatt

Az Újpest védekezése volt a legjobb az NB I-ben, mindössze 14 gólt kapott a lila-fehér csapat 17 mérkőzés alatt

Máté Csaba sem tudott segíteni, Böde Dániel megállíthatatlan

Nem meglepő, hogy az edzőváltások is a gyengébben szereplő csapatokat érintették az őszi szezonban. A DVSC-nél Szrdjan Blagojevics menesztése után Dombi Tibor, Máté Csaba és Nestor El Maestro is ült a kispadon, a KTE pedig meglépte azt, amire nem sokan számítottak: elküldte a korábbi sikeredzőt, Szabó Istvánt, a helyére Gera Zoltán került, akivel már voltak bíztató jelek, de a lila-fehér együttes továbbra is kieső helyen áll az NB I-ben.

Edzőváltások a labdarúgó OTP Bank Liga 2024/25-ös idényében:

2024. augusztus 26. - DVSC: Szrdjan Blagojevics helyett ideiglenesen Dombi Tibor

2024. szeptember 1. - DVSC: Dombi Tibor helyett Máté Csaba

2024. október 15-16. - Kecskemét: Szabó István helyett Gera Zoltán

2024. október 27. - DVSC: Máté Csaba helyett Dombi Tibor

2024. november 11. - DVSC: Dombi Tibor helyett Nestor El Maestro (angol)

Az őszi szezon egyik legnagyobb meglepetése Böde Dániel volt. Bár mindenki tisztában van a korábbi magyar válogatott focista kvalitásaival, arra talán kevesen számítottak, hogy 38 évesen is ilyen eredményes tud majd lenni.

A Paks támadója ugyanis nyolc találatával holtversenyben vezeti a góllövőlistát, nem egyszer akár csereként beállva mentette meg egyedül Bognár György együttesét.