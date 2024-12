Révész Attila, az NB II-es Kisvárda sportizgatója és egyben vezetőedzője

Fotó: kisvardafc.hu

A "slimfittes" játékvezetőket szidta Révész Attila

Az utóbbi időben nagy gondban van a játékvezetői testület, kevés a bíró, nem véletlen, hogy hirdetések által próbálnak toborozni, mert nagyon nehéz játékvezetőt találni. Mégis ezek a „slimfittes”, külalakra, a nadrágba húzott mezükkel különösen jól mutató, egyenes futással pályára lépő sporik kevesebb valódi személyiségjeggyel rendelkeznek, mint akikhez hozzászoktunk az utóbbi években.

Még ha nem is feltétlenül magazinok címlapjára kívánkozó megjelenésű játékvezetőket foglalkoztatnak az élvonalban, de az ő kisugárzásuk, kommunikációjuk, személyiségük sokkal barátságosabb, és azért ezt az érzést már a magunkévá tettük. Többször, így Szegeden és Kazincbarcikán is nehezen tolerálták a játékosok a bírók stílusát, nem győztem őket nyugtatni. A kiválasztást mindenképpen hatékonyabbá kell tenni annak, aki a játékvezetői testületen belül ezért felel" – mondta Révész, aki szerint míg a magyar futball felfele ível, addig a játékvezetés ellentétes utat jár be. Hozzátette, már nincsenek olyan húzónevek, mint amilyen Puhl Sándor és Kassai Viktor volt, akikre felnéztek a játékosok és többen akartak bírók lenni.

Révész Attila nyomozása miatt menekül az NB II-es bíró?

A sportvezető-edző ezt követően visszakanyarodott az 1-1-es döntetlennel zárult kazincbarcikai bajnokit vezető Szigetvári Márkhoz, aki szerinte elfogadhatatlan stílusban beszélt a játékosaival.

"A korábban az NB II-es keretből kiebrudalt játékvezető az ottani elmondások szerint rendkívül jó viszonyt ápol a barcikaiakkal, mind vezetői, mind pedig kollegális szinten. Sőt, mi több, információink szerint közel egy éve életvitelszerűen nem messze Kazincbarcikától, a szintén Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei, Mérán lakik, Encs mellett. Ez az élethelyzet az etikai normák miatt jelentési kötelezettséggel bír. A mérai általános iskolában dolgozik, mint testnevelőtanár, ezek alapján teljesen elfogadhatatlan, hogy a baráti csapatnak vezet mérkőzést. Ha ennek az apropóján vizsgálom az ügyet, akkor az már kérdőjeleket vet fel, és elgondolkodtató, ami történt. Annál is inkább, mert amikor kiderült, hogy mi is és mások is vizsgálódnak ebben a témában, ami valószínűleg eljutott az érintettek fülébe, Szigetvári Márk meglepő módon két nappal a mérkőzés után, kedden felmondott az iskolában és elhagyta az addigi lakhelyét, de az utóbbi hónapokat nem tudta meg nem történtté tenni. Ismerjük a mondást, miszerint nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani. Lefordítva erre a helyzetre: nem elég etikusnak lenni, annak is kell látszani" - fogalmazott.