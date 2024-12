Kirchner Krisztián a szabadideje jó részét a háza felújításával tölti: ha kell, parkettát tesz le vagy betonoz, a csapattársai pedig olykor próbáltak már besegíteni neki. Mint elmondta, gyermekkora óta Bayern München- és Újpest-szurkoló, noha a családja többi tagja mindig is a Ferencvárosnak drukkolt. A 31 éves focista arról is beszélt, hogy álma az élvonalban szerepelni – ahogy csapattársai is eljátszottak már egy Fradi elleni meccs gondolatával, még ha Kozármislenyen talán nem is lehetne NB I-es meccset rendezni.

Kirchner Krisztián szeretne bemutatkozni az NB I-ben is

Fotó: facebook.com/kozarmislenyfc

„Mindenre nyitott vagyok, ha lesz érdeklődés, akkor meghallgatom, főleg, ha NB I-es. Mindenhonnan meghallgatnék bármilyen ajánlatot, de előtte átbeszélném a családommal. Nem titok, hogy szeretnék az élvonalban focizni, de ez nem tesz rám semmilyen nyomást – mondta a tavaszaihoz képest ősszel rendszeresen több gólt szerző Kirchner Krisztián, aki arra is kitért, hogy a milyen lenne a Kozármislennyel bemutatkozni az NB I-ben. – A városban még soha nem volt NB I-es futball, talán a feltételek sem adottak hozzá. Fenomenális lenne feljutni, hiszen ez azt is jelentené, hogy nem csak ősszel, hanem tavasszal is jól szerepelnék a bajnokságban. Feljutni minden osztályba hatalmas dolog,

nagyon szívesen debütálnék a Kozármislennyel az élvonalban, de ez egyelőre nem hiszem, hogy reális lenne."

Az NB II küzdelmei február 9-én, a 16. fordulóval folytatódnak – a Kozármisleny számára Békéscsabán, a baranyai szurkolók reményei szerint hasonlóan nagy sikerekkel. Már csak azért is, mert amióta ismét egycsoportos NB II-t rendeznek, az elmúlt 11 szezonból 9-szer végül (egyaránt bajnokként) feljutott az élvonalba az őszi bajnok. Az viszont már most garantálható, hogy az izgalmakra nem lesz panasz, és a feljutásért és a kiesés elkerüléséért is öldöklő lesz a csata a másodosztály folytatásában is.

