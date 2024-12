A papírjai szerint 2004. november 20-án született Youssoufa Moukoko egy nappal a 16. születésnapja után mutatkozott be a Borussia Dortmund felnőtt csapatában, 17 évesen és 361 naposan pedig a német válogatottban is pályára lépett. Ott volt a katari világbajnokságon is, ahol Japán ellen csereként állt be, azóta viszont nem szerepelt a Nationalelfben. A mostani szezont kölcsönben a francia Nice együttesénél töltő Moukokóról tavaly már felröppentek olyan hírek, hogy valójában jóval korábban született, mert akkor Németországban arról számoltak be, hogy a kameruni Yaoundéban született focista születési anyakönyvi kivonatát találhatták meg, ami szerint 2000-ben látta meg a napvilágot. Az életkorcsalási botrány azóta lecsendesedett, nemrég azonban egy dokumentumfilm új fejezetet nyitott az esetben.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / picture alliance / SvenSimon

A német válogatott focista, Youssoufa Moukoko valójában 2000-es születésű?

A német ProSieben televíziós csatornában olyan műsort vetítettek le, amiben Moukoko állítólagos édesapja elárulta, hogy valójában a Nice játékosa nem is 20 éves.

„Youssoufa nem a biológiai fiam, sőt,

nem is az az anyja, akiről azt mondják. Nem is akkor született, ami a papírjain szerepel, hanem 4 évvel korábban, 2000. július 19-én"

– idézte az Eurosport Joseph Moukoko szavait, aki szerint korábban azért hamisította meg Youssoufa papírjait, hogy ezzel is növelje az esélyét annak, hogy Európába igazolhasson. – Szülőként nem kaphatnánk fizetést, de a Borussia ezt is megoldotta. A nejem az Evoniknál kapott állást, ami a BVB szponzora volt, engem pedig direktben alkalmazott a klub. Egyébként

nem is dolgoztunk, mégis kaptunk pénzt, gyakorlatilag Youssoufa után fizettek nekünk."

A Borussia Dortmund válaszul közleményt adott ki.

„Youssoufa Moukoko esetében csak annyit tudunk elmondani, hogy a szülei nevét és a születési idejét olyan személyazonosító okmányokból tudjuk, amit a német hatóságok állítottak ki. Ezek a mai napig érvényesek és ezek alapján kaphat meg minden engedélyt, ami alapján profi játékos lehet, és Németország utánpótlás-válogatottjaiban is szerepelhet."