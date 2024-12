Az Instagram Live-on megjelent Moss egy bot segítségével jelentkezett be, mint a rák túlélője, és megköszönte „ima társainak” a támogatásukat.

Moss elmondta, hogy rákos daganatot találtak az epevezetékében, a hasnyálmirigye és a mája között.

Azt is hozzátette, hogy hálaadáskor műtétet hajtottak végre rajta, hogy egy stentet helyezzenek a májába, majd körülbelül egy héttel ezelőtt egy 6 órás beavatkozáson esett át, hogy eltávolítsák a daganatot. Ezután hat napig volt kórházban, és pénteken engedték ki.

A műtétet az úgynevezett Whipple-procedúrával csinálták az orvosok, mondta Moss. A Mayo Klinika szerint a műtét során eltávolították a hasnyálmirigy egy részét, a vékonybél egy részét, az epehólyagot és az epevezetéket. „Nem gondoltam, hogy valaha is ilyen helyzetbe kerülök, olyan egészségesnek tartottam magam” - tette hozzá az érintett. Azt is megosztotta a nyilvánossággal, hogy sugárkezelésen és kemoterápián fog átesni. „Az összes ima, a jókívánságok, ezt tényleg éreztem, a családom is érezte” - mondta, miközben egy szürke kapucnis pulóvert viselt »Team Moss« felirattal.

Randy Moss (bal oldalon) túlvan egy komoly műtéten. Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2022 Getty Images

A korábbi elkapó december 6-án távozott az ESPN „Sunday NFL Countdown” című műsorának elemzői szerepéből. „Amint egészséges leszek, hogy visszamehessek a srácokkal, ott leszek a forgatáson... Remélhetőleg hamarosan veletek lehetek” - mondta Moss. „Az a célom, hogy újra a televízióban szerepelhessek a csapattal.” A műtéten átesett sztár adományokat kért a honlapján, mondván, hogy a pénzt elsősorban a rákkutatásra fordítja.

A 47 éves sportoló 2018-ban került be a Hírességek Csarnokába, miután 14 szezont játszott a Minnesota Vikings (1998-2004, 2010), az Oakland Raiders (2005-06), a New England Patriots (2007-2010), a Tennessee Titans (2010) és a San Francisco 49ers (2012) csapatában. Moss 156 touchdown-elkapással második az NFL történetében, és 2007-ben a Patriotsban NFL-rekordot jelentő 23 TD-elkapást ért el.