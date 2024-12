A City Guardiola vezetésével 105 hazai bajnokin szerzett vezetést, ebből 94-et meg is nyert és csak négyet bukott el. A vasárnapi vereség után önkritikusan nyilatkozott a szakember.

„Nem vagyok elég jó.

Én vagyok a főnök, én vagyok a menedzser, megoldásokat kell találnom, és eddig nem sikerült. Ez a valóság. Nem sok mindent tudok mondani, nincs védelem. A Manchester United hihetetlenül kitartó volt” – mondta Guardiola, aki szerint a komoly átalakulásig várni kell a következő nyárig.

Pep Guardiola teljesen összetört az újabb vereség után

Fotó: Paul ELLIS / AFP

Guardiola arról beszélt, hogy a Citynek „túl kell élnie” ezt a szezont. A címvédésre nagyon kicsi esély van, hiszen kilenc ponttal vannak lemaradva a Liverpool mögött, ráadásul egy meccsel többet játszottak.

Egyre inkább úgy tűik, újjá kel építeni a csapatot, hiszen a júniusban 34 éves Kevin de Bruyne most is csak 68 percet bírt, Kyle Walker szintén úgy tűnt, mint aki nem bírja a tempót, ahogy Ilkay Gündogan is igen szürke volt, de a formahanyatlás is igen szembetűnő. Phil Foden 27 gólja és 12 ólpassz az előző idényből igencsak távolinak tűnik, hiszen az a PL-ben eddig egy gólpassza van, nulla góllal. Jack Grealish, aki a United ellen a 77. percben állt be, egy éve nem szerzett gólt a Manchester City színeiben. Erling Haaland is küszködik, az elmúlt 11 Premier League-meccsén három gólt szerzett, miután az első öt meccsén 10-et.

Guardiola arcai a meccs alatt:

The four stages of football grief, featuring Pep Guardiola 😂😂 pic.twitter.com/RvknP6aSfn — Aya (@ayamavii1) December 15, 2024

Guardiola nemrég hosszabbított szerződést, így nyilvánvalóan motivált, többször épített új bajnokcsapatokat is pályafutása során, de ilyen nehéz helyzetben talán még sosem volt, ráadásul most szezon közben vagyunk és a testbeszéde alapján, egyelőre nem igazán tudja, mihez kezdjen.