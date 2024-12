Eközben az Aston Villánűl nem elég a világbajnok kapus, Emiliano Martinez sérülése, a csapat már nyolc mérkőzés óta nyeretlen és a Premier League alsó felébe csúszott. Az Aston Villa rendelkezik a leghosszabb győzelem nélküli szériával az élvonalban - öt mérkőzéssel, ami az Evertonnal és a Leicesterrel azonos. Utóbbinál még hír, hogy a csapathoz a Manchester Uniteddel sikeres átmeneti edzőként teljesített Ruud van Nistelrooy-t nevezték ki. Érdekesség, hogy a holland három unitedes meccséből kettőt éppen a Liecester ellen nyert meg.

Kerkez is egyre jobb

Szombaton Kerkez Milos végigjátszotta a Bournemouth wolverhamptoni, 4-2-re megnyert találkozóját, sőt gólt is szerzett. A 21 éves védő teljesítménye mellett edzője, Andoni Iraola sem ment el szó nélkül, a szakember szerint már hetek óta várható volt, hogy megszületik a magyar játékos első találata. Összesen 46 mérkőzést várt rá, mióta 2023 nyarán Angliába igazolt.

Kerkez egyre jobb formába lendült, hiszen korábban is adott már gólpasszokat, most pedig végre meglőtte az első gólját is az angol bajnokságban. Nem vélelen, hogy a zuhanyhíradóban már sok heylen azt lehet olvasni, hogy Kerkez iránt a Liverpool és a Manchester United is érdeklődik.

Kerkez ebben a szezonban már egy gólnál és két gólpassznál tart, miközben csapata a 13. helyen áll.

Kerkezék 4-2-re nyertek a Wolverhampton ellen

Fotó: Oli SCARFF / AFP

Visszatért a Manchester United?

Erik ten Hag távozása óta veretlen a Manchester United, amely Rúben Amorim kinevezése óta az Ipswich elleni 1-1-et követően nyert az Európa-ligában, majd hétvégén 4-0-ra az Everton elleni bajnokin is. A United csak négy-öt pontra van a legjobb négytől, ami szinte hihetetlen, de ehhez persze kellett a többi eredmény is. Az mindenesetre biztató, hogy lőtávolon belül van a United, amely egy jó sorozattal nagyot léphet előre.

Manchesterben örülhetnek annak is, hogy Marcus Rashford is feltámadni tűnik. A 27 éves játékos az új vezetőedző érkezése előtt hét Premier League-meccsen nem szerzett gólt. Most már kettőből háromnál jár. Úgy tűnik, visszanyerte az önbizalmát, és azt mondta, Amorim nagyszerű hozzáállást hozott, ami átragadt a játékosokra. Nem ő volt az egyetlen támadó, aki jól érezte magát az Old Traffordon. Joshua Zirkzee két gólt szerzett, Amad és Bruno Fernandes két-két gólpasszt adott.

Eredmények: