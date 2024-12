A Liverpool szombaton nem léphetett pályára, de így is a forduló nyertese lehet, ugyanis az üldözők közül botlott a Manchester City és most az Arsenal is. A City még szombaton játszott 2-2-es döntetlen a Crystal Palace ellen, az Arsenal vasárnap 1-1-et a Fulham ellen. Egy meccsel kevesebbet játszva az Arsenal előtt hat a City előtt nyolc ponttal vezet Szoboszlai Dominik csapata.

A Fulham Jimenez góljával 1-0-ra vezetett, majd Saliba révén egy szöglet után egyenlített az Arsenal. Hét közben kettőt lőtt az Arsenal szögletből a Manchester United ellen, az előző szezon kezdete óta 23 szögletgólnál tart az Arsenal, ami minimum nyolccal több, mint a többi csapat hasonló mutatója. A hajrában Saka szerezhette volna meg a győzelmet, de a gólját les miatt elvették.

Kerkez Milos kezdett a Bournemouth-ban, csapata 0-1-ről fordított az Ipswich ellen. A csapat mindkét gólja egy baloldali akcióból indult, Kerkez az első gól előtt nagyon fontos passzt adott, de hivatalosan öngólként került a jegyzőkönyvekbe a találat.

A Bournemouth zsinórban három győzelemnél jár a PL-ben

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A Leicester hazai pályán 0-2-ről állt fel a Brighton ellen, Jamie Vardy gólt szerzett és gólpasszt adott, így Ryan Giggs mögött már a második legidősebb játékos, akinek ez sikerült a Premier League-ben.

Eredmények:

Ipswich-Bournemouth 1-2 (1-0)

Fulham-Arsenal 1-1 (1-0)

Leicester City-Brighton 2-2 (0-1)