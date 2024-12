A december 16-án napvilágot látott információk szerint a cég havi 3-4 millió brazil real ajánlatot tett a fociklubnak (forintban 192-256 millió között), hogy életképessé tegyék a játékos szerződtetését. A vállalat vezetősége négy hónappal ezelőtt kezdte meg a tárgyalásokat a klub Parque São Jorge-i székhelyén tett látogatása során. A Fatal Model a brazil bajnokság Série A-ban szereplő Vitória, valamint az ország öt régiójának más csapatainak is a szponzora.

Paul Pogba vajon Brazília felé veszi az irányt?

„Szeretnénk kifejezni érdeklődésünket, hogy aktívan hozzájáruljunk ennek az igazolásnak a megvalósításához, amely minden bizonnyal egyedülálló lehetőséget jelent minden érintett számára”

- mondta Nina Sag, a Fatal Model igazgatója. „A Fatal Model mindig is támogatta a sportot. Ezúttal lehetőséget láttunk arra, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatokat egy olyan klubbal, amely már korábban is szerepelt az érdeklődési körünkben” - teszi hozzá. A brazil labdarúgás egyre nyitottabb a nemzetközi piac felé, és már több országból is felbukkantak nevek, mint potenciális erősítések. Ilyen például a jelenleg klub nélküli francia Paul Pogba, aki olyan csapatokban játszott, mint a Manchester United és a Juventus.

A Corinthians szándéka, hogy visszaszerezze hitelességét az átigazolási piacon, és minden évben szerződtet egy nagy nevet. Mindezt elősegítette Memphis Depay érkezése a klubhoz. Akit érdekelne a Fatal Model platformja, ITT nézheti meg (szigorúan felnőtteknek szóló tartalmat találhat a linken).