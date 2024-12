A Barcelona keddi sikerére a Real Madrid nem tudott győzelemmel válaszolni, így a két csapat között négypontosra nőtt a különbség a spanyol bajnokság tabelláján – igaz, a fővárosiak eggyel kevesebb mérkőzést játszottak. Az Athletic Bilbao otthonában lejátszott La Liga-mérkőzésen a Real nyáron igazolt játékosa, Kylian Mbappé csak egy lesgólig jutott, a második félidőben pedig egy tizenegyest is kihagyott – csakúgy, mint a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool elleni Bajnokok Ligája-meccsen. A világbajnok francia csatár az eddigi 20 mérkőzésén 10 gólig jutott a Real Madridban, de a vezetőedző, Carlo Ancelotti továbbra is kiáll mellette.

A vezetőedző Carlo Ancelotti szerint még időt kell adni a formán kívül futballozó Kylian Mbappénak, hogy alkalmazkodjon a Real Madrid csapatához

Fotó: NurPhoto via AFP / Jose Breton

Megvédte Kylian Mbappét a Real Madrid vezetőedzője, Carlo Ancelotti

„Általában Vinícius az, aki elvégzi a büntetőket, noha három végrehajtónk van: Vinícius, Mbappé és Bellingham. Most Kylian volt a soros, vállalta a 11-es elvégzését és ismételten hibázott, de ez benne van a játékban.

Időt kell adnunk Mbappénak, hogy alkalmazkodjon. Már tíz gólt szerzett, és mindent megtesz, hogy fejlődjön. Most ideges, csalódott, de mennünk kell tovább

– idézte a Magyar Nemzet Carlo Ancelotti nyilatkozatát. – A döntetlen igazságos eredmény lett volna mindkét csapat teljesítményét tekintve. Az első félidőben kemény védekezést mutattunk be, a labdával jobban is dolgozhattunk volna, nem sok helyzetet alakítottunk ki. A második félidőben kicsit jobban néztünk ki, több lehetőségünk volt. Furcsa, hogy ilyen rövid idő alatt [október eleje óta] öt meccset elveszítettünk, de a legutóbbi két vereség [a Liverpool és a Bilbao elleni] nagyon nehéz pályákon született. Most elkezdenek visszatérni a játékosok és fejlődni fogunk, az biztos."

A szurkolók által egyre többet hibáztatott, a csapat kerékkötőjének tartott 25 éves francia támadó, Kylian Mbappé legközelebb szombat este próbálhatja javítani a formáját, a Real Madrid ugyanis akkor lép pályára a Girona otthonában.

