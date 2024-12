A sérüléséből nemrég felépült Vinícius Júnior a Rayo Vallecano elleni bajnokin csak a kispadon kezdett, Carlo Ancelotti a második félidőben küldte pályára. A brazil sztárnak nem igazán ment a játék, igaz, egy alkalommal tizenegyest is kaphatott volna, amiért lábon rúgták a 16-oson belül. Az aranylabdáról lemaradó támadó többször is a rá jellemző vehemenciával kiabált a bíróval, majd a meccs után az ellenfél szurkolóival is összeakaszkodott.

Miközben sétált le a pályáról, a kezével azt mutatta a hazai drukkereknek, hogy csapatuk majd kiesik a másodosztályba a szezon végén.

Tras el empate en el Rayo-Madrid, Vinicius se marchó al vestuario haciendo gestos de "a Segunda" y le dijo "vais a bajar" a la afición de Vallecas



Ami a mérkőzést illeti, a Real hamar kétgólos hátrányba került, majd a második félidő elején fordított, ám a madridi kiscsapat nagyot küzdött és otthon tudott tartani egy pontot.

A meccs után Ancelotti sérelmezte, amiért nem kaptak 11-est a Vinícius elleni szabálytalanság miatt, a találkozót követő sajtótájékoztatón pedig az olasz edző feldagadt szája szolgáltatta a témát a szurkolók körében.

A Real nem tudta kihasználni a Barcelona vasárnapi botlását, pedig egy győzelemmel átvehette volna a vezetést a tabellán, ám jelenleg csak a harmadik helyen áll, mert az Atlético Madrid is megelőzte, bár tény, hogy csak egy ponttal van lemaradva riválisaitól.

