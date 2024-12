Sallai Roland szeptemberben igazolt a török bajnokságba, ahol hamar alapemberré vált a Galatasarayban. A magyar válogatott focista kétszer is súlyos szabálytalanság elszenvedője volt a hétvégi, Eyüpspor elleni találkozón, de a 2-2-vel zárult mérkőzésen így is meg tudta szerezni az első gólját. Az első ember, aki ezután felhívta Sallai Rolandot, a testvére, Sallai Nikolett volt, aki a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia női NB I-es csapatának játékosa.

Sallai Rolandnak a nővére gratulált először az első Galatasarayban lőtt góljához

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„A gól után azonnal hívtam Rolit, és gratuláltam neki. Örülök, hogy megszerezte az első gólját, de

bosszús is vagyok, hogy nem láthattam élőben. Nagyon büszke vagyok rá!

Ez azonban még csak a kezdet, remélem átszakadt most valami benne, és nagyon sok ilyet láthatunk még tőle" – nyilatkozta a bátyjánál másfél évvel fiatalabb Sallai Nikolett a feol.hu-nak. A kézilabdázó hozzátette, szerinte a testvérének mindig jó meglátásai vannak, így a gólszerzésben és a gólpasszokban egyaránt ki tudja venni a részét.

Sallai Roland tanácsokat ad a testvérének abban, hogy miként válhat még jobb sportolóvá

A női kézilabda NB I 11. helyén álló DKKA csapatához 2023 nyarán igazolt Sallai Nikolett a testvérpár kapcsolatáról is beszélt.

„Nagyon jó testvérek vagyunk Rolival. Van, hogy nem beszélünk 1-2 hétig, de utána olyan is akad, hogy napokig minden nap. Mindenben segítjük egymást, a szakmázást azonban kihagyjuk a beszélgetésből. Ennek ellenére is ad tanácsokat, mert külföldön minden máshogy működik. Nagyon sok új, és hasznos dolgot tud mondani a sportról, mitől válik valaki profi játékossá, mik azok a dolgok és módszerek, esetleg kiegészítések, amik fontosak a magas szintű sportoláshoz" – mondta az Európa-ligában is érdekelt Galatasaray focistájának testvére.

A török bajnokságot veretlenül vezető isztambuli focicsapat vasárnap délután a Sivasspor otthonában tehet újabb lépést a bajnoki cím felé.

