A Galatasarayban ezúttal is kezdett a magyar válogatott Sallai Roland, de ezúttal a védelem jobboldalán szerepelt az isztambuliak 7-ese. A Galata már a 15. percben emberhátrányba került, amikor Baltaci kapott pirosat. A védő utolsó emberként kézzel sodorta el a labdát ellenfele elől. A játékvezető elsőre csak sárgát adott, de a videobíró kihívta, végül a piros lapot mutatta fel.

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

A 25. percben Garry Rodrigues szerezte meg a vezetést a hazaiaknak, amikor egy kapufáról kipattanó labdát sikerült belőnie, majd Akgun lövését védte be a hazaiak kapusa, egy óriási potyával egyenlített a Galata. Még az elő félidőben fordítottak Sallaiék, Osimhen harcolt ki egy tizenegyest, majd a nigériai csatár magabiztosan be is lőtte a büntetőt.

A második félidőben egy szép akció után Yilmaz szerzett újabb gólt, majd a 77. percben Sallai kapott egy sárga lapot, a magyar játékos végig a pályán volt a meccsen.

A Sivasspor a hosszabbítás perceiben még szépíteni tudott, de 3-2-re nyert a Galata, amely így hat ponttal vezeti a tabellát a Fenerbahce előtt.