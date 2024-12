Az Európai Szuperligában is rendeztek volna Liverpool-Real Madrid rangadót - a megújult BL-ben már az alapszakaszban találkozott a két csapat

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/NurPhoto

Az UEFA és a FIFA a javaslatot erőteljesen ellenezte, az európai szövetség 2021 májusában fegyelmi eljárást is indított a Szuperligát továbbra is erőltető három klub ellen, így a forradalmi ötlet végül nem jutott el a megvalósításig, ám a Real Madrid elnöke, Florentino Pérez a mai napig nem mondott le róla. Az UEFA az ESL-t a kezdetektől fogva elutasította, majd a 2024/2025-ös szezontól teljesen átalakította a Bajnokok Ligáját és a többi európai kupasorozatot, így az Európa-ligát és a Konferencia-ligát is.

"Egyeztettünk a ligákkal, a klubokkal, a szurkolókkal, tehát az európai futball minden érintettjével és végül egy olyan megoldást találtunk, amelyből mindenki profitálni fog.

Sokkal kiszámíthatatlanabb és érdekesebb versenysorozatot hoztunk létre, amelyben sokkal több csapatnak van esélye részt venni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű változtatás

- dicsérte a Bajnokok Ligája megújult rendszerét az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin.

Az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin szerint az európai sztárcsapatoknak kedvez az új rendszer

Fotó: Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Még több meccs, még több sérülés

Az idén bevezetett reform előtt a Bajnokok Ligája főtábláján 32 csapat szerepelt, nyolc darab négyes csoportban. A klubok hat mérkőzést játszottak a csoportkörben - hármat otthon, hármat idegenben -, a kvartettekből az első két helyezett jutott be a nyolcaddöntőbe. Az egyenes kieséses szakaszban oda-visszavágós párharcokat rendeztek, a döntő egymeccses volt, egy előre kijelölt helyszínen került rá sor - a sorozat ezen szakaszát nem érte változás.

Az UEFA főként azzal érvelt a változtatás mellett, hogy a szurkolók nem csak az egyenes kieséses szakaszban, hanem már a csoportkört felváltó alapszakaszban is olyan csúcsrangadókat láthatnak, mint a Barcelona-Bayern München, a Liverpool-Real Madrid, vagy éppen a Juventus-Manchester City mérkőzés. Az új rendszerben viszont még több meccs vár a klubokra, amelyek így is rengeteg mérkőzésen lépnek pályára egy adott szezonban. A Bajnokok Ligája esetében minden együttes a négy kalapból két-két ellenfelet kapott, egyikkel otthon, a másikkal idegenben találkozik a nyolcfordulós alapszakasz során, azaz ebben az etapban nincsenek már oda-visszavágós csaták.