Kedden a Civilút Alapítvány az életmű kategóriában a 89 éves Kopeczky Lajosnak ítélte oda az Odaadó-díjat. Az Eiffel-műhelyházban tartott ünnepségen az egykori népszerű televíziós sportriporter a civil szférában dolgozó személyiségek által kapott díjat a szakmai és emberi szempontból is példaértékű életpályájáért kapta meg. A díjátadó után Kopeczky Lajos az elmúlt évben átélt kezeléseiről is beszélt, miután gyomorpanaszokkal és hasnyálmirigy-gyulladással került kórházba tavaly ősszel.

Az egykori sportriporter, Kopeczky Lajos kedden vette át az Odaadó-díjat

Fotó: facebook.com/fradimuzeum

„Tizenhat kilót fogytam, három alkalommal a klinikai halálból jöttem vissza. Hogy milyen kezelésben részesültem, az máig ismeretlen előttem. S mielőtt kérdeznék, milyen volt az átmeneti látogatásom a »másik oldalon«, nos, arról egyetlen emlékfoszlányt sem őrzök. A jelek szerint van még tennivalóm az életben, ezért küldtek le a Földre..." – nyilatkozta a Ripostnak a legendás magyar sportriporter.

A korábbi sportriporter, Kopeczky Lajos az Újpestet tartja a Fradi fő kihívójának

Kopeczky Lajos az erdőkertesi levegőnek tulajdonítja, hogy 89 évesen is őrzi a fizikai és szellemi energiáját. Fiatalon okleveles építészként került az MTV egykori Telesport-stábjához, az első televíziós közvetítése pedig egy MTK-Csepel NB I-es labdarúgó-mérkőzés volt. Mint elmondta, ő az Újpesti Dózsa és a Ferencváros egyik focimeccsére a legbüszkébb a pályafutásából.

„Egy ízben a Megyeri úton a közvetítőfülke felé ballagtam a derbi előtt, és

hallottam, amint a lila-fehér drukkerek elismerésüket fejezték ki,

mondván: »elégedettek vagyunk a szpíkerküldéssel, mert Kopeczky pártatlan. Nem tesz hozzá a látottakhoz, de nem is vesz el belőlük« – emlékezett vissza a futballt az újságíró-válogatott egykori tagjaként is élvező sportriporter, aki a IX. kerületben felnőve a mai napig Fradi-szurkoló. – Manapság csak a tévében követem a kedvenceimet, s bár eleinte berzenkedtem, hogy mivégre ennyi külföldi játékos, de beláttam, nélkülük nem megy a nemzetközileg is eredményes futball. Azt tartják, a Ferencvárosnak a Puskás Akadémia lesz a legfőbb kihívója a bajnoki címért, én azonban inkább a példásan erősítő Újpestben látom a fő riválist."