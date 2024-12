Trent Alexander-Arnold szerződése 2025 nyaráig szól a Liverpoolnál, ahol saját nevelésű játékosként minden nagyobb trófeát megnyert már a klubbal. A 26 éves jobbhátvéd piaci értékét 62 millió angol fontra becsülik, és a Vörösök aligha szeretnék őt nyáron ingyen elengedni – ám úgy tűnik, jövőre bizony távozni fog a csapattól a védő. A sérült Dani Carvajal helyére a Bajnokok Ligája-címvédő Real Madrid már októberben kinézte Alexander-Arnoldot és tárgyalt is az angol válogatott focistával, aki a magyar középpályás, Szoboszlai Dominik legjobb liverpooli barátjának tekinthető. A Premier League-ben és a BL-alapszakaszban is éllovas klub vezetősége az év végéig döntést vár a játékosától, és spanyol sajtóhírek szerint ez a döntés meg is született már.

Szoboszlai Dominik több csapattársának – a képen látható Mohamed Szalahnak és Trent Alexander-Arnoldnak – a jövője is bizonytalan még a Liverpoolnál

Fotó: Paul ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik jó barátja, Trent Alexander-Arnold a Real Madridért hagyhatja el Liverpoolt

A Real Madriddal kapcsolatban rendre hiteles forrásnak számító Marca ezen a héten arról írt, hogy a spanyol csapat ajánlata meggyőzhette az angol védőt, aki "új terepen is kipróbálná magát, miután a klub akadémiájáról érkezve már minden elérhető címet megnyert a Liverpool játékosaként", ezért

már tudatta is a Liverpool vezetőségével, hogy a Realnál szeretné folytatni a pályafutását.

A Magyar Nemzet hozzátette, Trent Alexander-Arnold mellett Mohamed Szalah és Virgil van Dijk sem hosszabbította még meg a 2025 nyarán lejáró szerződését a Liverpoollal, ám sajtóértesülések szerint az egyiptomi és a holland focista közelebb áll a maradáshoz, mint az átigazoláshoz, ellentétben az angol jobbhátvéddel.

A Real Madrid nemzetközi sajtóhírek alapján Alexander-Arnoldon kívül a Tottenham spanyol válogatott hátvédjét, Pedro Porrót és a Bayer Leverkusen holland szélsőjét, Jeremie Frimpongot szemelte még ki a csapat következő jobbhátvédjének.

