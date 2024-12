"Jóval az életkora előtt van érettségben, komolyságban.

Huszonegy éves korában a magyar válogatott csapatkapitánya lett, de ekkora teher mellett is kimagasló teljesítményt nyújt.

Ez mutatja az ő karakterét és személyiségét. Erre vagyok a legbüszkébb. Hogy a pályán sikeres lesz, az számomra sosem volt kérdés" - nyilatkozott az m4sport.hu-nak Esterházy Mátyás. Hozzátette, Szoboszlait nem kellett felkészíteni a váltásokra, mert "Salzburgban megtanulta, mire lesz szüksége Lipcsében, a németeknél pedig azt, hogy mi várható Liverpoolban".

Szoboszlai Dominik a létező legjobb helyen van a Liverpoolban, mondja a sztárjátékos menedzsere

Esterházy Mátyás korábban azt nyilatkozta: tudta, hogy Szoboszlai Dominik világsztár lesz.

Érdekes jelző, mert az én szememben az. Biztos van, aki nem így gondolja, de ez engem nem befolyásol. A saját világomban én világsztárnak gondolom és minden lépésével, a munkájával és a meccseken nyújtott teljesítményével alátámasztja ezt.

Száz százalékban az ő sikere minden, mert mindegy, hogy a családja vagy én mit csináltunk volna, ha nem lenne teljesen nyitott és nem tudná beépíteni azt, amit mondunk, akkor lehetnék én bármennyire okos, ez nem működne" - jelentette ki.

Kiemelte, Szoboszlai a legmagasabb szinten futballozik, kérdés, hogy van-e innen tovább.

"Ez a kérdés nem fontos a mi életünkben.

Dominik Liverpool-játékos, a Bajnokok Ligáját utcahosszal vezetik, a Premier League-ben is jól néznek ki, jelen pillanatban nem tudok olyan klubot mondani, amelyik az életében előrelépést jelentene.

Én minden napját szeretném élvezni annak, hogy a Liverpool játékosa és erre bíztatom őt is. Egyetlen percet nem beszéltünk arról, hogy hova menne tovább" - szögezte le a menedzser.

Esterházy beszélt arról is, hogy az Union Berlinben futballozó Schäfer Andrást győztes típusnak tartja.

Ezért lehet ő a válogatott alapembere és a Bundesliga üde színfoltja. Ilyen játékosok iránt a piacon mindig van érdeklődés

- fogalmazott. Elmondta, Bolla Bendegúzt a Rapid Wien már korábban is szerette volna megszerezni. Esterházy Mátyás szerint a játékos most jó helyen van. Szóba került Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia kapusa is, aki Esterházy Mátyás szerint akár Gulácsi Péter pályafutásához fogható karriert is befuthat.