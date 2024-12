A hagyományoknak megfelelően sűrű lesz az év utolsó másfél hete is a Premier League-ben, a Liverpool például vasárnap a Tottenham otthonában lép pályára, csütörtökön a Leicester Cityt fogadja, jövő vasárnap pedig a West Ham United vendége lesz. A Vörösöknél ezért egy kicsit hamarabb érkezett el a karácsonyi ajándékozás ideje, ezúttal Andrew Robertson és Trent Alexander-Arnold lepték meg a csapattársakat. A játékosok gyermekkori fényképeivel is ellátott, mesterséges intelligencia által személyre szabott ajándékaik között szerepelt egy szurkolói nótát éneklő Télapó-figura, ébresztőóra és egy nagy plüss zsiráf is. Szoboszlai Dominik pedig egy díszes „Dominik és Borka”-feliratot tartalmazó esküvőtervező füzetet kapott a két szélső védőtől.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka tervezhetik az esküvőjüket

Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen

A liverpooli csapattárs, Alexander-Arnold lehet Szoboszlai esküvői tanúja

Szoboszlai még októberben jegyezte el a barátnőjét, Buzsik Borkát. A Bors észrevette, hogy a középpályás az esküvőtervező füzet mellé Robertsontól egy jó tanácsot is kapott: „És tudjátok, kit hívjatok meg elsőként? A tanút!" – mondta az ajándékot nagy nevetéssel fogadó Szoboszlainak a skót játékos, aki közben a magyar focista barátjára, Alexander-Arnoldra mutatott.