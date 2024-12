A bajnokságban éllovas Liverpool számos sztárját – így Szoboszlai Dominik mellett Virgil van Dijket és Mohamed Szalah-t is – nélkülözve 2-1-re győzött a Southampton vendégeként az angol Ligakupa negyeddöntőjében. Az Arsenal a Crystal Palace-t 3-2-re, míg a Newcastle United a Brentfordot 3-1-re verte hazai pályán. Az oda-vissza vágós elődöntő negyedik résztvevője a csütörtöki Tottenham Hotspur-Manchester United találkozón derül ki.

Arne Slot ezúttal nem lehetett ott a Liverpool kispadján, ahogy Szoboszlai Dominik sem volt a keretben

Fotó: AFP/Paul Ellis

A Liverpool Darwin Núnez és Harvey Elliott góljaival győzött Southamptonban, a vasárnap edzőt váltó hazaiak pedig a második félidőben már csak szépíteni tudtak. A találkozó után a Vörösök vezetőedzője, az eltiltása miatt a meccset a lelátóról figyelő Arne Slot sajtótájékoztatón értékelt.

Melegebb volt [a lelátón], mint a pálya mellett, de remélhetőleg ez egyszeri alkalom volt"

– mondta az eltiltásával kapcsolatban az Elliottot, Endó Vatarut és a sérüléséből visszatérő Federico Chiesát külön megdicsérő Arne Slot. A vezetőedző hozzátette, jó volt látni, ahogy a Liverpool akadémiájáról kikerült játékosok be tudtak illeszkedni a felnőtt csapatba. – „Nem könnyű ezen a szinten játszani, hiszen Móhoz [Szalah] és Virgilhez [van Dijk] hasonló játékosokhoz kell csatlakozni. Nem csak ahhoz kell elég jónak lenni, hogy ezen a szinten játszanak, de ahhoz is, hogy a Liverpoolban játszanak, és valószínűleg ez a következő lépés, amit meg kell még tenniük. De most megmutatták, hogy képesek Premier League-szinten játszani, az biztos."

A Liverpool edzője, Arne Slot a hiányzókról, köztük Szoboszlai Dominikról is beszélt

„Az tűnhetne normálisnak, ha mindig a megszokott kezdőcsapatot játszatnám, hiszen akkor elvileg jobb lenne a csapat, mint most. Talán így is van, és én hozok rossz döntést minden héten az összeállításban, de bíznunk kell a most szerepelt játékosok minőségében is, ezért is szerepeltek ezúttal ők. Nem a vasárnapi [Fulham elleni] pontvesztés miatt, hanem

a játékosok hosszú távú erőnléte miatt döntöttünk úgy, hogy pihenjenek azok, akik eddig rendre játszottak, mert intenzív hetek következnek"

– nyilatkozta Arne Slot.