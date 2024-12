Curtis Jones egy találattal, a góllövőlistát vezető Mohamed Szalah két góllal és egy gólpasszal, Trend Alexander-Arnold pedig két gólpasszal járult hozzá a Vörösök Newcastle-ben elért döntetlenjéhez. A Premier League tabelláját hétpontos előnnyel vezető Liverpool kétszer is egyenlíteni tudott, majd a hajrában a vezetést is megszerezte, de Caoimhín Kelleher kapus hibáját kihasználva Fabian Schär a 90. percben pontot mentett a hazaiaknak. A Liverpool csapatába Szoboszlai Dominik a 67. percben lépett pályára, a magyar válogatott csapatkapitánya kulcsszerepet játszott abban, hogy a vendégek ezután szereztek két gólt, így nem csoda, hogy Arne Slot vezetőedző és az angol média is dicsérte a középpályást.

Szoboszlai Dominik a Newcastle-Liverpool Premier League-meccsen is remekelt

Fotó: PETER POWELL / AFP

„Az első játékrészben sok problémánk volt az intenzitásukkal és a labda nélkül mutatott, jó értelemben vett agresszív játékstílusukkal. A második félidőben szerintem Mo [Szalah] is nagy hatással volt a játékra, de Dom [Szoboszlai] is kiválóan szállt be a mérkőzésbe, ahogy Lucho [Luis Díaz] is. Úgy gondolom, hogy a szünet után sokkal, de sokkal jobban játszottunk" – nyilatkozta Arne Slot, akinek az irányításával a Liverpool minden sorozatot figyelembe véve már 18 mérkőzés óta veretlen.

Arne Slot mellett az angol média is a liverpooli Szoboszlai Dominikot méltatta

A vezetőedzőhöz hasonlóan az angol lapok is dicsérték Szoboszlai Dominikot, egyöntetű véleményük szerint nagyot lendített a csapata játékán – írta meg a Magyar Nemzet. A 90min.com 6,2-es osztályzatot adott Szoboszlainak, a liverpool.com a 6-os értékeléshez hozzátette, nagy szükség volt a játékára, és sokat adott hozzá a csapat játékához. A thisisanfield.com szerint Szoboszlai ahogy pályára lépett, máris kulcsszerepet játszott a második liverpooli találatban, míg a harmadik előtt zseniális meglátással lépte át a labdát.

Határozottan és jól szállt be a meccsbe, így a lap 8-ast adott a magyar játékosnak.

A liverpoolecho.co.uk szakírója pedig úgy vélte, a 6-os osztályzatot érdemlő, két gólban is fontos szerepet játszó magyar légióssal sokkal rendezettebbé vált a liverpooli középpálya.