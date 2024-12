Szoboszlai Dominik a szezonbeli egyik legjobb mérkőzését játszotta a Premier League-ben vasárnap este, amikor a Liverpoolt a kiváló teljesítménye mellett egy góllal és egy gólpasszal is hozzásegítette a Vörösök 6-3-as győzelméhez a Tottenham Hotspur otthonában. A 17. forduló után így az idegenben egyedüliként továbbra is veretlen Liverpool már négy ponttal vezeti a tabellát a Chelsea előtt, ráadásul eggyel kevesebb mérkőzést játszott, mint a közvetlen riválisa. Szoboszlai a brit sajtótól és Arne Slot vezetőedzőtől is nagy dicséretet kapott a lefújás után, hétfőn pedig az is kiderült, hogy az angol bajnokság legutóbbi fordulójának álomcsapatába is bekerült a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai Dominik remekelt a Tottenham és a Liverpool Premier League-meccsén

Fotó: Glyn KIRK / AFP

Szoboszlai Dominik mellett három Liverpool-focista a PL-forduló álomcsapatában

A Premier League-ben 260 találattal gólrekorder, egykori angol válogatott csatár, Alan Shearer állította össze azt a csapatot, amelyben a szerinte legjobban teljesített 11 játékos szerepelt – köztük a magyar középpályás.

Az első perctől az utolsóig futott, egyetlen pillanatig sem állt meg, és egy góllal és egy gólpasszal koronázta meg a teljesítményét”

– indokolta meg a Blackburn Rovers és a Newcastle United legendás játékosa, hogy miért rakta bele Szoboszlait az álomcsapatba.

Alan Shearer további három Liverpool-játékost is az álomcsapatába tett, így a Vörösöknek szerepelt benne a legtöbb focistája – ráadásul a forduló legjobb edzője címet is a liverpooli, Arne Slot kapta az angolok ikonjától.

Alan Shearer álomcsapata a Premier League 17. fordulójában:

Matz Sels (Nottingham Forest) – Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Murillo (Nottingham Forest), Dean Huijsen (Bournemouth) – Jacob Murphy (Newcastle), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Morgan Rogers (Aston Villa) – Mohamed Szalah (Liverpool), Luis Diaz (Liverpool) – Alexander Isak (Newcastle), Gabriel Jesus (Arsenal).

A Liverpool legközelebb csütörtökön lép pályára, karácsony másnapjának estéjén (magyar idő szerint 21 órától) a Leicester City lesz Szoboszlaiék ellenfele az Anfielden.