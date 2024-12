Szoboszlai Dominik a Tottenham elleni siker után a Stadium Astro stábjának nyilatkozott. A gólt szerző és gólpasszt is adó játékost a pálya széli riporterek is kiemelték, szerintük ez volt a legjobb meccse a Liverpool mezében.

„Nem tudom, de örülök, ha így gondoljátok” – mondta Szoboszlai, aki hozzátette, mindig a legjobbját igyekszik nyújtani, de ez persze nem mindig sikerül. A magyar válogatott csapatkapitánya szerint őrült meccset játszottak, ezt mutatja a kilenc gól is, de annak örül, hogy a nézők minden bizonnyal jól szórakoztak.

Szoboszlai Dominik a mezőny egyik legjobbja volt

Fotó: Glyn KIRK / AFP

„4-0-nál talán kicsit elhittük, hogy ennyi volt, de soha nem lehet hátra dőlni, kétszer is visszajöttek, de a legfontosabb, hogy sikerült reagálnunk, és megvan a három pont. Sokkal szívesebben játszom ilyen csapatok ellen, rengeteg területünk volt, megfelelő játékosok voltak a csapatban, tudtuk, hogy rengeteg helyzetünk lehet” – mondta Szoboszlai, aki azt is elárulta, az is a tervük volt, hogy Luis Diaz kiüríti előtte a területet, hogy neki több lehetősége legyen.

„Nem tudom, mikor görcsölt be legutóbb a lábam, de most begörcsölt, mert annyi ehetőségem volt a támadásokkal felzárkózni, amikor pedig lehetőség adódik, akkor mindig próbálok élni vele" - mondta Szoboszlai, aki külön kitért a csapat egyiptomi sztárjára Mohamed Szalahra is.

„Persze, nagyon jó a csapat és nagyon jó emberek is mind, álom velük játszani. Reméljük, maradunk együtt amíg lehet. Remélem minden meccsen adok neki gólpasszt és ő is nekem" - utalt Szalahra, akivel elmondása szerint nagyon jól megértik egymást. Mo mindig kiabálja a neved, akkor is, amikor még nincs helyzetben, amikor nem szabad, de teszi a dolgát, gólt lő, gólpasszt ad. A pályán és azon kívül is sokat segít, örülünk hogy velünk van" - mondta Szoboszlai, aki egy másik nyilatkozatban a csapat edzőjéről is beszélt.

„Senki sem számított arra, hogy ilyen jól kezdünk majd vele. Bízott a csapatban, mi pedig benne, ezt már sokszor bizonyítottuk. Nem számít, ki van a pályán, mindig mindenki a legjobbját próbálja nyújtani a Bajnokok Ligájában, a kupában és a Premier League-ben is, ezért vagyunk az élen a bajnokságban és a BL-ben is."