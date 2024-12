Nehéz lenne azzal a ténnyel vitatkozni, hogy az elmúlt évtizedekben nem volt olyan magyar labdarúgó, aki akkor hatással lett volna a hazai és a nemzetközi sportsajtóra, a szurkolókra, a futball egészére, mint a Liverpool magyar légiósa. Szoboszlai Dominik ugyanis kétségkívül olyan magasságokba jutott, amelyre a közelmúltban egyetlen magyar focista sem volt képes. Mert bár többek között Dzsudzsák Balázs, vagy éppen Gera Zoltán is sok örömteli pillanatot okozott, azért a PSV, a WBA, vagy a Fulham sem érhet fel a Liverpoolhoz. A magyar válogatott csapatkapitánya a Premier League-ben is megállja a helyét, sőt, kimagasló teljesítményt nyújt - noha sokan féltették -, ennek ellenére mégis sok kritikát kap, elsősorban a kevés gólja miatt. Igaz, hogy a futball sava-borsa a gól, de azért ennél sokkal bonyolultabb játékról van szó, a befejezések nélkül is lehet valaki kiemelkedő. Főleg, hogy a magyar foci jelenleg legnagyobb sztárjának középpályásként nem is a gólszerzés az elsődleges feladata. Persze azt Szoboszlai Dominik is tudja, hogy ebben (is) lehetne jobb, de a statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a magyar játékos jó úton jár, és ami a legfontosabb, még ha olykor ki is szorul a kezdőcsapatból, Arne Slot is maximálisan bízik benne.

A jelenleg is zajló Premier League-szezonban a 12. fordulóig kellett várni arra, hogy Szoboszlai Dominik megszerezze az első találatát a világ legerősebb bajnokságában. Szoboszlai Dominik a Premier League-ben is megállja a helyét

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News Sokáig kellett várni Szoboszlai Dominik idei első PL-góljára A magyar focistával felálló Liverpool egy rendkívül fordulatos meccsen 3-2-re nyert az újonc Southampton otthonában, a találkozónak a magyar válogatott csapatkapitánya volt az egyik főszereplője, ugyanis végig remekül futballozott, a 30. percben pedig csodálatos gólt lőtt. A 24 éves középpályásnak ez volt tehát az első gólja a Premier League idei szezonjában, emellett két gólpassza van a bajnokságban. Sokan kritizálták az elmúlt időben azért Szoboszlait, hogy ennél lehetne eredményesebb is, ám a korábbi pályafutását megvizsgálva, soha nem emiatt emelkedett ki a mezőnyből. Kell aggódni Szoboszlai Dominik kevesebb gólja miatt? Eddigi profi pályafutása legtöbb gólos bajnoki szezonját 2017-18-ban érte el, amikor az FC Lieferingben 33 mérkőzésen 10 gólig jutott és 7 gólpasszt is kiosztott. Az osztrák kiscsapatban 42 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 16 találat és 11 gólpassz állt a neve mellet. A 2019-2020-as szezonban az RB Salzburg színeiben 9 gólt szerzett és 14 gólpasszt adott az osztrák Bundesligában, ahol az volt a legkiemelkedőbb éve. Nem meglepő, hogy ebben a szezonban őt választották a szezon legjobb játékosának. 2020. június 6-án a Sturm Graz (5-1), majd november 28-án a St. Pölten ellen 8-2-re megnyert bajnokin is mesterhármast szerzett az RB Salzburg színeiben. A salzburgi időszaka alatt összesen 83 tétmérkőzésen 26 gólt szerzett és 34 gólpasszt adott. Az RB Leipzig színeiben két szezon alatt 62 találkozón 12 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott, ami ugyancsak kiváló teljesítménynek számít középpályásként, ám ezek a statisztikák is jól mutatják, hogy ott nem elsősorban a gólszerzés volt az elsődleges feladata. Ami a szezononkénti lebontást illeti, mindkét évben hat gólig és nyolc gólpasszig jutott 31-31 meccsen. Ami pedig a Liverpoolt illeti, az első Premier League szezonjában három gólt szerzett, és két gólpasszt adott, mindezt 33 összecsapáson. Ehhez jön hozzá az idei szezonban lőtt egy gólja és két asszisztja, így összesen 46 mérkőzésen 4-4 gólig és gólpasszig jutott. Liverpool FC - Premier League: (2023-) 2023/2024: 33 mérkőzés, 3 gól, 2 gólpassz

2024/2025 (folyamatban): 12 mérkőzés, 1 gól, 1 gólpassz Összesen:

Mérkőzések: 46

Gólok: 4

Gólpasszok: 4

RB Leipzig - Bundesliga (2021-2023) 2021/2022: 31 mérkőzés, 6 gól, 8 gólpassz

2022/2023: 31 mérkőzés, 6 gól, 8 gólpassz Összesen:

Mérkőzések: 62

Gólok: 12

Gólpasszok: 16 RB Salzburg - Osztrák Bundesliga (2018-2021) (2017/2018): 1 mérkőzés -

2018/2019: 16 mérkőzés, 3 gól, 3 gólpassz

2019/2020: 27 mérkőzés, 9 gól, 14 gólpassz

2020/2021: 12 mérkőzés, 4 gól, 7 gólpassz Összesen:

Mérkőzések: 56

Gólok: 16

Gólpasszok: 25 FC Liefering (2017-2018) 2017/2018: 33 mérkőzés, 10 gól, 5 gólpassz

2018/2019: 9 mérkőzés, 6 gól Összesen:

Mérkőzések: 42

Gólok: 16

Gólpasszok: 11 Ezekben a statisztikai adatokban nincsen benne a bajnoki meccseken kívül szerzett góljainak és gólpasszainak a száma. A Salzburgban például 11 BL-csoportmeccsen három gól és egy gólpassz, a Lipcsében 12 összecsapáson három gól és két gólpassz, míg a Liverpoolban eddig öt találkozón egy gól és egy assziszt a mérlege, utóbbit nem is olyan régen az AC Milan ellen szerezte a 3-1-re megnyert meccsen. Ami a legfontosabb, hogy Szoboszlai Dominik folyamatosan fejlődött, és minden csapatában meghatározó játékossá vált. Különösen kiemelkedő a gólpasszok terén nyújtott teljesítménye, ami jól mutatja játékintelligenciáját és kreativitását a pályán. Arne Slot érkezése Szoboszlai pozícióját is megváltoztatta Szoboszlai Dominik játékában több jelentős változás is történt, miután Arne Slot váltotta Jürgen Kloppot a Liverpool vezetőedzői posztján, a holland érkezésével előrébb tolt szerepköre van a magyar focistának, ami a gólokban azonban még nem igazán mutatkozik meg. Tudja ezt Szoboszlai Dominik is: "Szeretnék minél több gólt szerezni, minél több gólpasszt adni. Amikor jó passzt adok előrefelé, akkor bárki képes lehet azt góllal befejezni. Lehet, hogy kicsit más szerepköröm van, mint az előző idényben, de továbbra is mindent a csapat alá rendelek. Ha a számaim nem is annyira kiemelkedőek, az a legfontosabb, hogy sikeresek legyünk." Ám Szoboszlai sem tudja elkerülni a kritikát, ennek több oka is. A Liverpool 70 millió euróért (26 milliárd forint) igazolta le, ami nagy várakozásokat generált teljesítményével kapcsolatban. Az RB Leipzignél két szezon alatt minden meccset figyelembe véve összesen 92 mérkőzésen 20 gólt és 22 gólpasszt jegyzett, ami jobb gólátlag, mint amit jelenleg a Liverpoolnál produkál.

Szoboszlai Dominik teljesítményére nem lehet panasz

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP) Szoboszlai egyébként 25-ös célt tűzött ki maga elé a kanadai táblán (gólok és gólpasszok összege), amit egyelőre nem tud teljesíteni. A Liverpoolnál most új szerepkört kapott, egy sorral feljebb játszik, ami befolyásolhatja gólszerzési lehetőségeit is. A kritikusok szerint Szoboszlai képességeihez képest kevesebbet vállalkozik lövéssel, ám hozzá kell tenni, hogy a Premier League a világ egyik legerősebb bajnoksága, ahol nehezebb lehet gólokat szerezni, mint korábbi csapataiban. De nézzük pontosan Szoboszlai Dominik játékában milyen jelentős változás is történt, miután Arne Slot váltotta Jürgen Kloppot a Liverpool vezetőedzői posztján: Korábban Klopp alatt gyakran védekező középpályásként játszott, elvégezve a "piszkos munkát", Slot inkább a támadó középpályás (10-es) pozícióban számít rá, ami Szoboszlai eredeti posztja. Az új rendszerben Szoboszlai többet vesz részt a támadásépítésben, az Opta Analyst statisztikái szerint a Premier League első két fordulójában ő segítette legjobban csapata támadójátékát: 4 lövése, 5 kialakított helyzete és 11 lövéssel záruló akciója volt 2 meccs alatt. Megfigyelhető, hogy gyakrabban fut be Szalah mögé, több lehetősége van a tizenhatoson belül labdához érni, több támadómunkát végez labdával, de labda nélkül is aktív marad. Akkor mi lehet az oka, hogy kevesebb gól szerez? Korábban Szoboszlai többet lőtt távolról, az új rendszerben a csapat közelebb viszi a labdát a kapuhoz, így Szoboszlai is kevesebbszer próbálkozik messziről. Ráadásul Slot labdatartásra épülő játékrendszerében Szoboszlai passzjátéka még fontosabbá vált, a Brentford elleni meccsen a csapat 92%-os passzpontosságot ért el.

Szoboszlai arról is beszélt, mennyire volt nehéz az átállás: "Kívülről egyszerűnek tűnhetett, de ebben sokat segített az, hogy amikor mi érkeztünk (2023-ban) a csapathoz, akkor a beilleszkedéssel nem volt gond a csapattársak miatt. Ez megmutatta, hiába van sok változás, továbbra is jó csapat vagyunk." Bár korábban is kiemelkedő volt a védekező statisztikákban, most kevesebb ilyen jellegű feladat hárul rá, ennek ellenére továbbra is aktívan részt vesz a labdaszerzésekben és a visszatámadásokban. Összességében Szoboszlai szerepköre offenzívabb lett, jobban kihasználva kreatív képességeit, miközben továbbra is fontos láncszeme a csapat védekező és átmeneti játékának is. Arne Slot elégedett Szoboszlaival, de több gólt vár tőle

Fotó: AFP/Adrian Dennis „Szoboszlai főleg a labda nélküli játékunkban vállal nagyon fontos szerepet, kiválóan gyakorol nyomást az ellenfelekre. Amin javítanunk kell, az a támadó játéka, hogy hatékonyabb legyen elöl. Tavaly háromszor talált be a bajnokságban, liverpooli támadó középpályásként több gól kell legyen a célja, de elégedett vagyok vele, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan elkezdi szerezni a gólokat, hiszen minőségi játékosok veszik körül” – mondta Arne Slot Szoboszlairól. Ha a gólokban nem is, Szoboszlai más területeken kiemelkedően teljesít. A passzolásban, kulcspasszokban és futásmennyiségben a liga élmezőnyébe tartozik. Arról nem is beszélve, hogy Arne Slot elégedett a teljesítményével, ami talán a legfontosabb szempont. Szoboszlai Dominik kiváló teljesítményét több statisztika is jól szemlélteti A Manchester City elleni mérkőzésen 57 passzából 47 volt pontos, ami 82%-os hatékonyságot jelent. Ugyanezen a meccsen 71 labdaérintése volt. Nem sokkal korábban a Bologna elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen 84%-os passzpontossággal játszott (36/43 sikeres passz). A City ellen 4 kulcspasszt adott

A Bologna elleni BL-meccsen 1 kulcspassza és 1 gólpassza volt. (Ugyanezen a mérkőzésen 3 sikeres passzt adott az utolsó harmadban). A labdaszerzésben és védekező munkában is kimagasló teljesítményt nyújtott. A City ellen 6 párharcból 4-et megnyert és 2 szerelést hajtott végre. A Bologna elleni meccsen 5 párharcot nyert meg 7-ből (71%), 4 labdaszerzést, 2 sikeres szerelést és 1 fontos blokkot mutatott be.

Összességében Szoboszlai statisztikái azt mutatják, hogy mind támadásban, mind védekezésben aktívan részt vesz a játékban, jó passzpontossággal és labdaszerzési képességgel rendelkezik. Szoboszlai Dominik passzhatékonysága kiemelkedő a Premier League-ben is. A 2024/2025-ös szezonban 86,55%-os passzpontossággal rendelkezik. Átlagosan 48,01 passzt ad mérkőzésenként. A találkozónkénti 61,9 passzkísérletével a második legtöbbet passzol a ligában, csak Declan Rice előzi meg (66,1.) Mérkőzésenként átlagosan 1,83 kulcspasszt ad. A kulcspasszok tekintetében 1,9-es átlaggal a második legjobb a ligában. Mérkőzésenként 2,4 sikeres hosszú passzt ad, ami a 9. legjobb a ligában. Hosszú passzainak pontossága kiemelkedő: 2,4 sikeres mellett csak 1,6 pontatlan hosszú passza van átlagosan. A pontos rövid passzok (51,7/meccs) listáján is a második helyen áll a ligában. Összességében Szoboszlai passzjátéka rendkívül hatékony, mind mennyiségben, mind minőségben kiemelkedik a Premier League mezőnyéből. Szoboszlai Dominik passzhatékonysága is jelentősen javult. A Manchester City elleni márciusi mérkőzés 67%-os passzpontossága volt, csak 1 kulcspassza és 37 labdaérintés 61 perc alatt. A City elleni decemberi mérkőzés már 82%-os passzpontossága volt (57 próbálkozásból 47 pontos passz) 4 kulcspassz és 71 labdaérintés mellett, ráadásul végigjátszotta a találkozót. Ami a szezon összesített statisztikáit illeti: 86,55%-os passzpontosság a Premier League-ben

Átlagosan 48,01 passz mérkőzésenként

1,83 kulcspassz átlagosan mérkőzésenként Szoboszlai passzjátéka jelentősen fejlődött a szezon során. A passzpontosság 67%-ról 82%-ra nőtt, a kulcspasszok száma pedig megnégyszereződött. A labdaérintések számának növekedése (37-ről 71-re) azt mutatja, hogy aktívabban vesz részt a játékban. Összességében Szoboszlai a Premier League egyik leghatékonyabb passzolójává vált, különösen kiemelkedő a kulcspasszok és keresztpasszok terén.

Hogy miért is annyira fontos ez? A passzhatékonyság jelentősen befolyásolja egy csapat teljesítményét. A pontos passzok segítenek a csapatnak megtartani a labdabirtoklást és irányítani a játék ritmusát. A magas passzpontosság lehetővé teszi a csapat számára, hogy kontrollálja a mérkőzés tempóját. A pontos passzok több gólszerzési lehetőséget teremtenek a csapat számára, a kulcspasszok és keresztpasszok különösen fontosak a támadások felépítésében A hatékony passzjáték javítja a csapaton belüli kommunikációt és koordinációt. A jó passzhatékonyság segít a csapatnak megőrizni a nyugalmát nyomás alatt is. Szoboszlai Dominik játéka nagyon fontos a Liverpoolnak

Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP A pontos passzok lehetővé teszik a csapat számára, hogy kikerülje az ellenfél presszing játékát, összességében a magas passzhatékonyság kulcsfontosságú egy csapat sikeréhez, mivel javítja a labdabirtoklást, növeli a gólszerzési lehetőségeket, erősíti a csapatmunkát és segít kezelni a nyomást a pályán. Mondani sem kell, hogy Szoboszlai a magyar válogatottnak is kulcsjátékosa, a Nemzetek Ligájában kiemelkedő teljesítményt nyújtott: 6 mérkőzésen 3 gólt szerzett, összesen 27 helyzetet alakított ki, amivel a liga legjobbja lett. Nem is meglepő, hogy a CIES Football Observatory értékelése szerint Szoboszlai jelenleg 108 millió eurót ér, amivel a világ 22. legértékesebb labdarúgója. Az átigazolásokkal foglalkozó Transfermarkt nevű oldal 75 millió euróra becsüli, amivel jelenleg a 34. a világon. Ebből is látszik, hogy bár idén a Crystal Palace, az Arsenal és az Aston Villa elleni PL-meccsen is a kispadra szorult - csereként minden említett meccsen szerepet kapott - Szoboszlai Dominik rövid idő alatt a nemzetközi labdarúgás egyik legígéretesebb focistájává vált. Kiemelkedő passzjátéka, kreativitása és gólveszélyessége mellett munkabírása is figyelemre méltó. Bár még vannak fejlesztendő területei, Szoboszlai már most is kulcsjátékosa mind a Liverpoolnak, mind a magyar válogatottnak.

