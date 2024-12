Az angol Ligakupa utolsó negyeddöntője után megtörtént az oda-vissza vágós elődöntő sorsolása is, amelyen eldőlt, hogy a címvédő Liverpool a Tottenham Hotspur, míg az Arsenal a Newcastle United ellen mérkőzik meg. Szoboszlai Dominikék ellenfele azonban nem biztos, hogy a Spurs lesz, ugyanis a londoni klub Manchester United elleni negyeddöntőjének súlyos következményei lehetnek. A hajrában Szon Hung Min közvetlenül szögletből, úgynevezett olimpiai gólt szerzett, és mint később kiderült, ez győztes találatnak is bizonyult. Az MU török kapusa, Altay Bayindir ellen azonban egyértelműen szabálytalankodtak, ezért sem tudta védeni a dél-koreai focista tekerését.

Altay Bayindir értetlenkedett a Tottenham és a Manchester United angol Ligakupa-meccsén – a Spurs jutott be a Szoboszlaiék elleni elődöntőbe

Fotó: Ben STANSALL / AFP

Szoboszlaiék is várják, mi lesz a döntés a Tottenham és a United Ligakupa-meccséről

Bayindir azt állította, hogy a hazaiak játékosa, Lucas Bergvall megrántotta a karját, miközben a levegőben szállt a labda. Az angol Ligakupa negyeddöntőjében nincsen videobíró, így John Brooks ítéletét nem tudták megváltoztatni az esetleges segítői.

Ugyanakkor a londoni stadion kivetítőin ismételték az esetet, így mindenki láthatta, hogy mi történt,

ami miatt még inkább kifakadtak a vendégek – a manchesteriek közül Bruno Fernandes és Altay Bayindir is sárga lapot kapott reklamálás miatt.

Az angliai Profi Játékvezetők Hivatalos Testületének (PGMOL) korábbi elnöke, Keith Hackett szerint az Angol Labdarúgó-szövetségnek (FA) és a Ligakupát is szervező EFL-nek is vizsgálatot kellene indítania a történtek miatt.

„Érdekes és szokatlan incidens történt a stadion nagy kivetítője kapcsán. A Manchester United játékosai dühösek voltak, mivel Szon Hung Min góljának több visszajátszását is megmutatták. A felvételeken úgy tűnt, mintha Lucas Bergvall szabálytalankodott volna Altay Bayindirral szemben.

Szon góljának megmutatása a szokásos eljárás része, ugyanakkor ez egy vitatott találat volt.

Nincs kétségem afelől, hogy ezt az esetet a liga és az FA fegyelmi bizottsága is vizsgálni fogja” – mondta Hackett.

Az angol Ligakupa elődöntőinek odavágóira már 2025 elején sor kerül, a Liverpool január 6-án (elvileg) a Tottenham otthonában lép pályára.