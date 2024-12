Újpest-Ferencváros-derbi az NB I-ben

A 243. egymás elleni NB I-es mérkőzésére készül a két fővárosi csapat. Az eddigi 242 élvonalbeli találkozóból 119-et nyert meg a Fradi, amely 62 döntetlen mellett 61-et elveszített. Ami megdöbbentő, hogy az örökmérlegben az Újpest 2015. december 12. óta ezzel a 61 győzelemmel áll – azóta 26-szor került sor derbire az NB I-ben, egyszer pedig a Magyar Kupában. A még sokkolóbb, hogy 2018 márciusa óta, azaz

a legutóbbi 17 egymás elleni összecsapáson egyaránt a Ferencváros szerezte meg a három pontot.

Ezen a tizenhét meccsen a zöld-fehérek 43, a lila-fehérek pedig csupán 6 alkalommal találtak be az ellenfél kapujába. Az elmúlt négy meccsükön ez a mutató 11, illetve 0.

Az Újpest szurkolói összességében majdnem kilenc, hazai pályán több mint tíz éve várják, hogy győzelmet ünnepelhessenek a Ferencváros ellen

Fotó: Polyák Attila - Origo

Az elmúlt hat derbi eredménye, amiket a Szusza Ferenc Stadionban rendeztek: 0-1, 0-4, 0-1, 0-6, 2-3, 0-5. Viszont az Újpest nagyon régen nem fogadta olyan jó formában a magyar bajnok Ferencvárost, mint most, az OTP Bank Liga 15. fordulójának zárómeccsén. A lila-fehérek az idei tulajdonosváltás után nyáron alaposan megerősítették a keretüket, így a jelenlegi szezonban sokkal jobban szerepelnek, mint korábban:

Bartosz Grzelak együttese a MOL Magyar Kupában is áll még, ráadásul az elmúlt tíz NB I-es mérkőzéséből csupán egyet veszített el.

Legutóbb a Fehérvár otthonában tudott győzni a fővárosi együttes, amely azzal a sikerrel megerősítette a helyét a felsőházban, és már a dobogóért küzd.

A Fradi ebben az időszakban szintén egy vereséget szenvedett el, ám azelőtt is jól teljesített, így a címvédő az élről várhatta a fordulót. Akárcsak a Feyenoord a Manchester City ellen, a Ferencváros is háromgólos hátrányból tudott pontot menteni a Diósgyőr ellen, a múlt heti, hazai bajnokin ráadásul a győzelemhez is közel járt Pascal Jansen vezetőedző együttese. Az Európa-liga-alapszakaszban is, ezáltal kettős terhelés mellett vitézkedő FTC egy meccsel kevesebbet játszva is pontelőnnyel vágott neki a fordulónak, így jó esély van arra, hogy őszi bajnoknak mondhassa magát – igaz, a két elmaradt találkozójából csak a Debrecen ellenit pótolják idén, Zalaegerszegre jövő év elején látogatnak a zöld-fehérek.