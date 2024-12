Az első félidő legizgalmasabb része a 45 perc végén jött el, ekkor először a 41. percben történt lehetséges büntető miatt percekig vizsgálta a VAR, vajon Fiola annyira odarúgott-e Pálinkásnak, hogy az büntetőt ér a Kecskemétnek. Maratoni újra nézés után végül nem ítélt a játékvezető tizenegyest, így mehetett tovább a meccs 0-0-s állásnál.

Nagyjából egy percen belül egy vendég akció végén Zsótérra nem figyeltek kellőképpen oda a védők, a korábbi újpesti focista pedig élt a lehetőséggel és 18 méterről óriási gólt csavart a hazai kapuba a 46. perc elején. Ezzel 1-0-s vezetést szerezve mehetett el a Kecskemét a szünetre.

A második felvonásban gyakorlatilag szinte azonnal egyenlített az Újpest, egy szép támadás végén Dénes Adrián megszerezte első gólját az NB I-ben (és a lila-fehér csapatban is).

Ezután néhány percig az Újpest kapuja előtt folyt inkább a játék, egymás után három szögletet is elvégezhetett a Kecskemét, de ezekből nem tudott veszélyeztetni az NB I utolsó helyezettje. A hazaiak ezt követően szépen átvették a kezdeményezést és egyik akciót vezették a másik után, és sokszor csak Kersákon, a kecskeméti kapuson múlott, hogy maradt továbbra is az 1-1-s állás, ami nem is változott a lefújásig.