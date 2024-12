"Talán a rutin is hiányzott, de ősszel több hazai meccsünkön is jól játszottunk, persze sok játékosom van, akiknek ez az első idényük az NB I-ben. Rengeteg fiatal is van a keretben, viszont lehet mire építeni, de kicsit élesebbnek kell lennünk a jövőben.

A minimális célunk a bennmaradás kivívása, és szeretnénk folytatni ezt a sikersztorit, mert szenzációs éven vagyunk túl.

A tavaszi szezonban még van dolgunk bőven, hiszen meg kell őriznünk a tagságunkat az NB I-ben. Sokan a szezon előtt azt gondolták, hogy biztos kiesők leszünk, mi erre igyekszünk rácáfolni" - tette hozzá Tímár Krisztián.

Tímár Krisztián szeretné, hogy folytatódjon az újonc Nyíregyháza sikersztorija

Fotó: Polyák Attila - Origo

Pascal Jansen szerint a Fradinak stabilitásra volt szüksége a PAOK elleni Európa-liga-vereség után, és úgy gondolja, játékosai jól megoldották a feladatukat.

"Nagyon nagy vereség után tértünk haza Görögországból, öt gólt kaptunk. A szezon ezen részében nagy kilengés volt a teljesítményünk terén. A Nyíregyháza ellen topcsapatok is el tudnak vérezni, stabilitásra volt szükségünk, hogy elérjük a célunkat.

Ez volt a 30. meccsünk, fél év alatt majdnem egy szezonnyi mérkőzés eltelt, szóval nagyon erőltetett ez a tempó, de alkalmazkodnunk kell hozzá.

A stabilitás és a biztonság volt az egyik része a mai játékunknak, tudtuk jól, hogy a széleket megfelelően le kell védekeznünk. A párharcokat is meg kellett nyernünk, mert ezekben erős az ellenfél" - értékelt a Ferencváros holland edzője, majd a meccset eldöntő Varga Barnabás fontosságára is kitért.

"Nagyon fontos játékosunk, és egy brutális sérülésből tért vissza, hiszen az Eb-n megsérült és csak később kezdhette meg a felkészülést. Tudjuk, hogy rengeteg gólt lőtt az előző szezonban, és most is nagyon eredményes. Azon kell dolgoznunk, hogy a többiek is elérjék az ő szintjét, hiszen az megnehezítené a dolgunkat, ha mindig csak tőle várnánk a gólokat" - hangsúlyozta Jansen.