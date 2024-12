A dánok a magyarokhoz hasonlóan a Nemzetek Ligája előző kiírásában az A divízióban szerepeltek, a spanyolok mögött csoportjuk második helyén zártak, és végül a portugálokkal kerültek össze a két párharcból álló negyeddöntőben.

Rasmus Höjlund a dán válogatott egyik legnagyobb sztárja

Fotó: Paul ELLIS / AFP

A FIFA-világranglista 21. helyén álló Dánia történte során hatszor szerepelt világbajnokságon, legjobb eredményét 1998-ban érte el, akkor negyeddöntőig jutott. A dánok keretében nincs annyi világsztár, mint a portugál csapatban, de kiváló labdarúgók alkotják. A dán válogatott legértékesebb játékosa a Manchester United 21 éves csatára, Rasmus Höjlund, aki a Transfermarkt szerint jelenleg 65 millió eurót ér.

A magyar válogatott eddig 16 alkalommal játszott Dánia ellen. Legutóbb 2014-ben egy barátságos meccsen találkozott a két együttes, az a mérkőzés 2-2-es döntetlennel ért véget.

Vegyes emlékek az írekről

Az írekről viszonylag friss emlékeink vannak, hiszen az Európa-bajnokság előtt játszottunk velük felkészülési meccset, ami nem sikerült túl jól. A 2-1-es ír siker akkor azt jelentette, hogy Marco Rossi egy 14 meccses veretlenségi sorozat után kapott ki újra.

Ezt megelőzően éppen három éve, a 2021-re halasztott Európa-bajnokság előtt csapott össze a két csapat, akkor 0-0-s eredmény született a Megyeri úton. A két csapatnak nagyon rég volt tétmeccse, 2012-ben, 1993-ban és 1991-ben is barátságos meccsen találkozott a két csapat, ebből egyet tudtunk megnyerni, az 1993-as összecsapást 4-2-re. 2012-ben nem született gól, 1991-ben 2-1-re kikaptunk.

Ami a tétmeccseket illeti, az 1970-es és az 1990-es világbajnoki selejtezőkön is találkozott a két csapat. 1969-ben mindkét mecset mi nyertük, de így is lemaradtunk a tornáról, majd az 1990-es vb-selejtezőkön csak egy pontot szereztünk ellenük, nem csoda, hogy ők utazhattak az olaszországi tornára. Az írek eddig Háromszor voltak világbajnokságon, legutóbb 2022-ben, amikor a nyolcaddöntőig jutottak, ugyanennyiszer voltak Európa-bajnokságon is, legutóbb 2016-ban.

Caoimhín Kelleher Liverpoolban Szoboszlai Dominik csapattársa

Fotó: AFP/Oli Scarff

A írek jelenleg a 60. helyen állnak a világranglistán, legnagyobb sztárjuk a Brighton csatára, Evan Ferguson, valamint a Liverpool kapusa, Caoimhín Kelleher. Az Ipswich játékosa az a Sammie Szmodics, akit az MLSZ is szeretett volna honosítani. A két válogatott eddig 14-szer találkozott, ezeken a meccseken ötször mi nyertük, hat döntetlen született és háromszor az írek nyertek.