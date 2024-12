A nagy fölényben futballozó Atlético Madrid gyakorlatilag úgy vezetett 2-0-ra a szünetben a Slovan Bratislava ellen, hogy gyakorlatilag félgőzzel futballozott. A 16. percben Julián Alvarez kezdte a gólgyártást, miután gyönyörűen tekert a jobb felső sarokba. A világbajnok támadó idei hatodik BL-meccsén már negyedszer volt eredményes – csupán a horvát Mario Mandzukic volt nála gyorsabb, aki 2014-ben öt meccsen alatt jutott egy négy találatig.

Julián Alvarez kezdte gólgyártást, Griezmann duplázott

Fotó: AFP

Még a szünet előtt Antoine Griezmann növelte a hazaiak előnyét, majd váratlanul tizenegyeshez jutott a pozsonyi csapat a második félidő elején, amit David Strelec értékesített. A Slovan pontszerzési reményei azonban gyorsan elszálltak, miután az 57. percben Griezmann visszaállította a kétgólos különbséget.

A francia támadó a 79. BL-mérkőzésén a 36. gólját jegyezte, mindent Diego Simeone csapatában. Csupán Lionel Messi és Mohamed Szalah volt nála többször eredményes egy adott edző irányítása alatt. A nyolcszoros argentin klasszis 43 gólt ért el a Pep Guardiola féle Barcelonában, az egyiptomi támadó pedig 41 találatig jutott a Liverpoolban, amíg Jürgen Klopp vezette a Vörösöket.

Az Atlético Madrid továbbra is bombaformában van, zsinórban a 10. mérkőzését nyerte meg, legutóbb október 27-én, a Betistől kapott ki a spanyol bajnokságban. Ezzel szemben a szlovák együttes továbbra is pont nélkül áll a tabella utolsó helyén, így már matematikailag is eldőlt, hogy az utolsó két forduló eredményétől függetlenül kiesett.

A Lille 3-2-re legyőzte az osztrák Sturm Graz együttesét. A győztes gólt a 80. percben csereként beállt izlandi Hakon Arnar Haraldsson szerezte egy perccel a beállása után. A francia csapat negyedik győzelmét szerezte a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló:

Atlético Madrid (spanyol)-Slovan Bratislava (szlovák) 3-1 (2-0)

gól: Alvarez (16.), Griezmann (42., 57.), illetve Strelec (51., 11-esből)

Lille (francia)-Sturm Graz (osztrák) 3-2 (2-1)

gól: Saraui (37.), Bakker (45+2.), Haraldsson (81.), illetve Kiteisvili (45+4.), Biereth (47.)