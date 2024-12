A 35. Zengő Alföld Kék Mókus-kupa első hétvégéje után négy csapat már biztos résztvevője a december 27-én rendezendő gála eseményeinek.

Ismét izgalmas meccsek jönnek a 35. Zengő Alföld Kék Mókus-kupán

Fotó: Török János/Délmagyar

Sztárok a Zengő Alföld Kék Mókus-kupán

A 45 éven felüliek között nyolc csapat indult, közülük a címvédő Maxx Autó, az Amnézia, a Kispest Honvéd és a Eurosweet került az elődöntőbe. Most itt az alkalom a +35-ösöknek is, hogy biztosítsák szerepésüket a zárónapon, hiszen az újszegedi sportcsarnokban szombat és vasárnap két ötös csoportban rendezik a selejtezőket - számolt be az eseményről a Délmagyar.

A korosztály A csoportjában főleg szegedi csapatok találhatók, de érkezik egy együttes Szerbiából is négy minifutball Európa-bajnokkal a Choco Cherry révén, illetve a Kispest Honvéd (Soulaymane Youla, Djordje Kamber, Pozsár Gábor, Nemanja Andric, Lázár Zsolt) itt is érdekelt.

A B csoportban is érdekes a helyzet, ugyanis többek között a Vár söröző-Trollforgató (Alekszandar Jovanovics, Völgyi Dániel, Tombácz Róbert, Huszárik Zsolt), a kecskeméti (KTE Old Boys: Szakály Péter, Gyömbér Gábor, Oláh Lóránt, Farkas II. Balázs) és román futsalválogatottak is szerepelnek majd.

A program mindkét nap 10:30-kor indul, majd 17:10-kor fejeződik be, vasárnap estére pedig kiderül, mely együttesek vehetnek részt a gálanap eseményeiben.